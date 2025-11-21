先週の武蔵野Ｓはオメガギネスで７着。馬群の中に入れれば、また違ったのでしょうが、現状でパサパサの馬場は走りづらいのかもしれません。５歳馬ですが、２走前の勝ちっぷりが強烈でしたし、まだまだ良くなりそうな馬。成長した姿で、また重賞へ挑みたい。

今週のマイルＣＳはロングランに騎乗します。３走前の読売マイラーズＣで重賞初制覇。道中はうまくスッと流れに乗れたぶん、直線で強烈な脚を繰り出しました。直線手前の下り坂で行きたがることなく、自分のリズムを守るようにグッと我慢を利かせたあたりに、今回と同じ京都外回りへの適性を感じましたね。

当然、相手は強くなります。今の京都の荒れた馬場を苦にするタイプではないと思うので、まずは内枠がほしい。いかにロスを少なくして、スムーズな立ち回りでどこまで最後の脚を引き出すか。挑戦者ですが、一つでも上の着順を目指したい。

その前の京都１０Ｒで行われるレジェンドトレーナーＣはジョディーズマロン。乗り難しさはありますが、前回でひと脚を生かす競馬が合いそうな感触はつかみました。７ハロンになるのはいいと思いますし、一発を狙っていきます。（ＪＲＡ騎手）