¡¡µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÁö¤ê¤Î³Ø¹»¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢Ìó£´»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë´ðÁÃÅª¤ÊÆâÍÆ¤Î¹ÖµÁ¤ò£±»þ´ÖÈ¾¼õ¹Ö¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¾åÈ¾¿È¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬²¼È¾¿È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¡£¤Þ¤º¤ÏÂ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡×¤È¡¢²¼È¾¿È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¸á¸å¤ÏÂ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¢ÎÝ¤Ç¤ÎÂ¤Î±¿¤ÓÊý¤ä¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄÉ¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¤è¤êÌîµå¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÀïÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò£²»þ´Ö£±£µÊ¬¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾ÏÓ¤ò¾å¤Ë·Ç¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤â¤â¾å¤²¤ä¡¢±¦É¨¤À¤±¤ò¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÎý½¬¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¡¢¸á¸å¤È¤â¼õ¹Ö¤·¤¿±ºÅÄ¤Ï¡ÖÂ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â®¤¯¾å¤²¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬´°àú¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤ÀÂ®¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£