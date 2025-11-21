¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙËÜÆü¸ø³«µÇ°¡ª¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç ¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡ÙÊüÁ÷ ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È
ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï11·î¤ò¡ÈºÙÅÄ¼é·î´Ö¡É¤È¤·¡¢4½µÏ¢Â³¤ÇºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤òÊüÁ÷Ãæ¡£
3½µÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ìë11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á11»þ29Ê¬¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄºÇÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤òÊüÁ÷¡£Êì¿Æ¤Î»à¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¤ËÂç¤¤Ê½ý¤òÊú¤¨¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸½¼Â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë50²¯¿Í¤¬½¸¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛÀ¤³¦¡ãU¡Ê¥æ¡¼¡Ë¡ä¤ÇÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Çº¤ß³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÌ¤Íè¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÍ¦µ¤¤È´õË¾¤ÎÊª¸ì¡£CG¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂçÊª¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥¸¥ó¡¦¥¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤«¤éTV½é¸ø³«¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤Ê¤ª¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á¤Ï¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡ÊËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ó¡¦¥¥à¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¢ã»à¼Ô¤Î¹ñ¢ä¤òÎ¹¤¹¤ë¸½ÂåÆüËÜ¤Î´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢2¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ¤³¦¡ãU¡ä¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¢ã»à¼Ô¤Î¹ñ¢ä¤ÎÉ½¸½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¼ï¡Ö°ÛÀ¤³¦¡×Åª¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±ó¤¤¤è¤¦¤Ç¶á¤¤À¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡ãU¡ä¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿º£ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Èº£Æü¸ø³«¤Î¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹ÅªÍ×ÁÇ¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¿·ºî¤ÎÆÃÊÌ¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡Û
ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¡¢ËÜÆü¸ø³«¤ÎºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÆüËÜ¤Î´Ç¸î»Õ¡¦À»¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÆÃÊÌ½é¸ø³«¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
¡ü¤¹¤º ÆâÆ£Îë¡¿¥Ù¥ë¡ÊÀ¼¡§ÃæÂ¼²ÂÊæ¡Ë
¼«Á³Ë¤«¤Ê¹âÃÎ¤ÎÅÄ¼Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Æâµ¤¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¡£²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¡¢Êì¿Æ¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¿ÍÁ°¤Ç¤Ï²Î¤ò²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤¹¤º¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢²¾ÁÛÀ¤³¦¡ã£Õ¡ä¤Ë½Ð¸½¤·¤¿ÈþËÆ¤Î²ÎÉ±¡£Ã¯¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¡£
¡ü¤·¤Î¤Ö¤¯¤ó µ×ÉðÇ¦¡ÊÀ¼¡§À®ÅÄÎ¿¡Ë
¤¹¤º¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£¥Ð¥¹¥±Éô¤Ç³èÌö¤·¡¢¤½¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ½÷»Ò¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤È¤¹¤º¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡ü¥«¥ß¥·¥ó ÀéÆ¬¿µ¼¡Ïº¡ÊÀ¼¡§À÷Ã«¾ÂÀ¡Ë
¥«¥Ì¡¼Éô¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®·ìÃË»Ò¡£¤½¤Î¥¢¥Ä¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ë¥«¤Á¤ã¤ó ÅÏÊÕÎÜ²Ì¡ÊÀ¼¡§¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡Ë
¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¿á¤¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ»Ñ¤Î½÷»Ò¡£³ØÆâ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£
¡ü¥Ò¥í¤Á¤ã¤ó ÊÌÌò¹°¹á¡ÊÀ¼¡§´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¤¹¤º¤Î¿ÆÍ§¤ÇÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡£¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÆÇÀå¥á¥¬¥Í½÷»Ò¡£¤¹¤º¤ò¡ã£Õ¡ä¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤¹¤º¡á¥Ù¥ë¤ÎÀµÂÎ¤òÍ£°ìÃÎ¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡£
¡ü¤¹¤º¤ÎÉã¡ÊÀ¼¡§Ìò½ê¹»Ê¡Ë
¤¹¤º¤È2¿Í¡¢¹âÃÎ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¹¤º¤È¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤É¤³¤«µ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡üÎµ¡ÊÀ¼¡§º´Æ£·ò¡Ë
¡ã£Õ¡ä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂçÀª¤«¤é´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Îµ¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¶§Ë½¤ÊÆæ¤ÎÂ¸ºß¡£¹ñÀÒÇ¯ÎðÀÊÌ¤½¤ÎÂ¾°ìÀÚ¤Î¾ðÊó¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¡Ö¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªÆ±»þ»ëÄ°´ë²è¡Û
ºÙÅÄ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø³«µÇ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎVTuber¡Ö¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¡×¤Ë¤è¤ë¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ÎÆ±»þ»ëÄ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤é¤Ç¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ±»þ»ëÄ°¡£¿§êô¤»¤Ê¤¤ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤äºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤ò¤á¤°¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¢§¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Öhololive DEV_IS¡×½êÂ°¡ÖReGLOSS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
ÅÁÅý¤È³×¿·¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Íî¸ì²È¤ËÏ²Ì¡¤òÊú¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¡£
¿·µìÏÂÍÎ¤òÌä¤ï¤ºÊ¸²½¡¦·ÝÇ½¤ò°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ½Ñ´ÛÄÌ¤¤¤Î·ë²Ì¡¢¶â·çµ¤Ì£¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤Æ¤ª¼ò¤ÎÇã¤¤¤¹¤®¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Íî¸ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤è¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¸ºî¤ê¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¡£
¡Ú¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø³«µÇ°¡ª¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î½Ð±é¥É¥é¥Þ¤òTVer¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¡Û
ºÙÅÄ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î½Ð±é¥É¥é¥Þ¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¡ª
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¢§¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡Ê2021¡Ë
¢¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¸¶ºî¡§ºÙÅÄ ¼é
¢¡ºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÄ»³¹À¹Ô
¢¡CGºî²è´ÆÆÄ¡§»³²¼¹âÌÀ
¢¡CG¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¸¥ó¡¦¥¥à¡¢½©²°éñ°ì
¢¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓ ¿®¹§
¢¡CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ËÙÉô Î¼¡¢²¼ß·ÍÎÊ¿
¢¡¿§ºÌÀß·×¡§»°³Þ ½¤
¢¡À¼¤Î½Ð±é
¤¹¤º¡ÊÆâÆ£Îë¡Ë/¥Ù¥ë¡§ÃæÂ¼²ÂÊæ¡¢¤·¤Î¤Ö¤¯¤ó¡Êµ×ÉðÇ¦¡Ë¡§À®ÅÄÎ¿¡¢¥«¥ß¥·¥ó¡ÊÀéÆ¬¿µ¼¡Ïº¡Ë¡§À÷Ã«¾ÂÀ
¥ë¥«¤Á¤ã¤ó ¡ÊÅÏÊÕÎÜ²Ì¡Ë¡§¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¥Ò¥í¤Á¤ã¤ó¡ÊÊÌÌò¹°¹á¡Ë¡§´öÅÄ¤ê¤é ¡¢¤¹¤º¤ÎÉã¡§Ìò½ê¹»Ê
Îµ¡§º´Æ£·ò
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¼«Á³Ë¤«¤Ê¹âÃÎ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÆâÆ£Îë¡Ê¤¹¤º¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢Éã¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¡£Êì¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¹¤º¤Ï¡¢¤½¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬À¸¤¤ëÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¿ÆÍ§¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Á´À¤³¦¤Ç50²¯¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛÀ¤³¦¡ãU¡Ê¥æ¡¼¡Ë¡ä¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ãU¡ä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAs¡Ê¥¢¥º¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤òºî¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²Î¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¤¹¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ù¥ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿As¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤È²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ù¥ë¤Î²Î¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²ÎÉ±¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ô²¯¤ÎAs¤¬½¸¤¦¥Ù¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÆü¡£ÆÍÇ¡¡¢¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎµ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÍðË½¤ÇÐþËý¤ÊÎµ¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÌµÃã¶ìÃã¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÎµ¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤Ê½ý¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¶á¤Å¤¯¥Ù¥ë¡£°ìÊý¡¢Îµ¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢Îµ¤ÎÀµÂÎÃµ¤·¥¢¥ó¥Ù¥¤¥ë¡£¡ãU¡ä¤ÎÃá½ø¤òÍð¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÀµµÁ¤òÌ¾¾è¤ëAs¤¿¤Á¤ÏÎµ¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±»Ï¤á¤ë¡£¡ã£Õ¡ä¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÁÐÊý¤ÇÈðëîÃæ½ý¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Îµ¤òÆó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ù¥ë¤ÏÎµ¤òÃµ¤·½Ð¤·¤½¤Î¿´¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤¬¡½¡½¡£
¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤ËÀ¸¤¤ë¤¹¤º¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¡ÖÃ¯¤«¡×¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡£Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢´ñÀ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
