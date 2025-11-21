ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２８９ドル安 シカゴ日経平均先物は４万８７４５円
NY株式20日（NY時間15:39）（日本時間05:39）
ダウ平均 45848.99（-289.78 -0.63%）
ナスダック 22119.14（-445.09 -1.97%）
CME日経平均先物 48745（大証終比：-1175 -2.41%）
欧州株式20日終値
英FT100 9527.65（+20.24 +0.21%）
独DAX 23278.85（+115.93 +0.50%）
仏CAC40 7981.07（+27.30 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.552（-0.040）
10年債 4.096（-0.041）
30年債 4.724（-0.032）
期待インフレ率 2.256（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.005）
英 国 4.586（-0.016）
カナダ 3.226（-0.030）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.14（-0.30 -0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4075.30（-7.50 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
86492.31（-4014.01 -4.44%）
（円建・参考値）
1363万2918円（-632688 -4.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45848.99（-289.78 -0.63%）
ナスダック 22119.14（-445.09 -1.97%）
CME日経平均先物 48745（大証終比：-1175 -2.41%）
欧州株式20日終値
英FT100 9527.65（+20.24 +0.21%）
独DAX 23278.85（+115.93 +0.50%）
仏CAC40 7981.07（+27.30 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.552（-0.040）
10年債 4.096（-0.041）
30年債 4.724（-0.032）
期待インフレ率 2.256（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.005）
英 国 4.586（-0.016）
カナダ 3.226（-0.030）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.14（-0.30 -0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4075.30（-7.50 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
86492.31（-4014.01 -4.44%）
（円建・参考値）
1363万2918円（-632688 -4.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ