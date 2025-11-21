お茶の間で一緒に問題に挑み、彼女たちの地頭と洞察力にあこがれた日々――。あの時代のクイズ番組を支え、いろどった女性たち。『ハイ＆ロー』シリーズ（TBS系）に出題者などで出演していた大島さと子に、撮影秘話といま実践している「脳トレ」を聞いた！

大島は1984〜1986年、カルト的な人気を集めた深夜番組『グッドモーニング』（テレビ朝日系）の司会としてブレイクしていた。

「中村有志さん扮する草井雲竹斎先生ら変キャラに囲まれ、私だけ真顔で“才色兼備”と自称して、原稿を読むキャラがウケたんです。おかげで、何も怖くなくなりました」

その後に出演したのが、『ハイ＆ロー』シリーズだ。問題を解きながら、すごろく形式で平社員から社長まで「出世」を目指す視聴者参加型番組だった。

「シリーズ最初の『人生ゲームハイ＆ロー』（1981年）から、司会の愛川欽也さんのアシスタントで出ていました。当時は成城大学の学生で、『今日の賞品は〜』なんて言うだけでしたけど（笑）」

『グッドモーニング』と同じ1984年、玉置宏さん司会の『貴女も社長ハイ＆ロー』として再スタートすると、大島も出題者に“出世”。シリーズ終了まで担当した。

「問題を読み上げる立場になり、その後のキャスティングにつながるきっかけになった、私の“原点”のような番組だったと思います」

そう語るとおり、1988年には回答者として『クイズ！！ひらめきパスワード』（1985〜1992年、毎日放送）に出演。女性軍キャプテンを務めると、1991年の『クイズバトルロイヤル待ったあり！』（朝日放送）では、ゴールデンタイム司会者の座に昇りつめた。

「いずれも大阪制作、島田紳助さんとの共演でした。私が関西ノリに同化しなかったから、ともかくツッコミや下ネタがきついんですよね（笑）。『彼氏おるんか？』とか」

そんな“口撃”をサラリとかわす「怖いもの知らず」が、大島のキャリアを支えてきた。

【おすすめ「脳トレ」は？】「とくにないなぁ。じゃ、試しにクイズやってみましょうか？」と記者に出題を要求。付け焼き刃で考えた問題のせいで、正解は5問中2問だった。

『ハイ＆ロー』シリーズ（TBS系、1979〜1985年）

『人生ゲームハイ＆ロー』としてスタートし、以降3回、タイトルを変えて続いた。放送時間も当初は月曜夜だったのが、日曜の昼過ぎへ、次いで平日の昼帯へと、目まぐるしく変わった。

取材／文・鈴木隆祐

写真・保坂駱駝