ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（9月）22:30
結果 11.9万人
予想 5.1万人 前回 -0.4万人（2.2万人から修正）
＊失業率（9月）
結果 4.4％
予想 4.3％ 前回 4.3％
＊平均時給（9月）
結果 0.2％
予想 0.3％ 前回 0.4％（0.3％から修正）（前月比）
結果 3.8％
予想 3.7％ 前回 3.8％（3.7％から修正）（前年比）
＊フィラデルフィア連銀景況指数（11月）22:30
結果 -1.7
予想 -1.5 前回 -12.8
＊新規失業保険申請件数（11/09 - 11/15）22:30
結果 22.0万件
予想 22.7万件 前回 22.8万件
※発言・ニュース
＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・利下げを行えば、目標上回るインフレ期間が長引く。
・金融安定へのリスクが高まる恐れ。
・最近の株式相場上昇と緩和的な信用環境が投資家のリスク志向を高め、危険が増している。
・次に景気減速局面が訪れた際には、本来よりも深刻になる。
＊バーＦＲＢ理事
・追加利下げには慎重な対応が必要
・インフレは依然目標を１％ポイント上回る状況。
・２大責務の双方を確実に達成したい。
・失業率安定への均衡水準に近いペースで雇用が増加。
・全体として労働市場は概ね均衡。
・しかし、新規雇用の純増ペースが低水準での均衡。
＊米経済指標動向
ＦＲＢは９月分の米鉱工業生産と設備稼働率を、１２月３日の現地時間午前９時１５分（日本時間２３時１５分）に公表すると発表。今回の発表には９月分に加え、過去数カ月分の改定値も含まれる。
