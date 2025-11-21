『恋する警護24時』信頼していた人物にまさかの疑惑！ラストには新たな激震をもたらす衝撃展開も

約1年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の『恋する警護24時 season2』。

本日11月21日（金）放送の第6話では、北沢辰之助（岩本照）たち警護チームがかつてない規模の警護任務に就くことに。さらに辰之助の恋、五十嵐事件にも衝撃展開が…。

前回の第5話ラストで辰之助はついに過去と向き合う決意をし、父を殺した因縁の相手・漆原透吾（溝端淳平）との再会を果たした。

しかし今回、辰之助は対峙した漆原から五十嵐事件に関する思いもよらない事実を聞かされることに。

五十嵐聖（大地伸永）が逮捕された連続強盗殺人事件の裏で、警察によるとんでもないことが起きていた？

漆原のその言葉が頭の中でめぐる辰之助は、やがて亡き父の同僚だった梶原昌司（板尾創路）に疑惑の目を向けることに。

警察内部で一体何が起きていたのか。そして梶原は何かを隠しているのか…。

そんな折、辰之助たちラッコアラ警備保障の警護チームは、疑惑の梶原から新たな警護依頼を受ける。

それは、国内外の要人が集う国際的大イベントを、3社合同で警護にあたるというかつてない大規模任務。そのうえ、イベント出席者のひとりがテロ組織に狙われているため、これまで以上に神経をとがらせる警護を要することに。

だがメインで警備を担当する警備会社「ファルコン・サービス」は警備情報を共有することなく、辰之助たちラッコアラ警備保障にただ「指示を待て」とだけ言い放つ。

前途多難な警護となりそうな予感がヒシヒシと漂うなか、はたして辰之助たち警護チームを待ち受ける事態とは？

◆ラストには新たな激震をもたらす展開！

大がかりな警護任務に向き合う一方、辰之助は独自に五十嵐が逮捕された事件の当時、警察内部で何が起きていたのか調査に動き出す。

しかし、調べを進めるほど梶原への疑念は強くなっていき…。

真相を知りたいと同時に、これまで親身になってきてくれた梶原への信頼が揺らぎ辰之助は思い悩むが、そんな辰之助にいつも寄り添い、支えてくれる岸村里夏（白石麻衣）。その存在は、辰之助の中でどんどん大きくなっていく。

「今度帰ってきたら、伝えたいことがあるから」――里夏が一時帰国することを知った辰之助が口にしたこの言葉が、ついに2人の関係に変化をもたらすことに？

一方で三雲千早（成海璃子）の辰之助への想いも加速する？

千早の変化に気づいて以来、複雑な気持ちで見守ってきた原湊（藤原丈一郎）は、辰之助と里夏、そして千早を思うからこそ、いよいよ千早に釘を刺す。

はたして、その言葉は千早に届くのか？ 千早の恋の動向から目が離せない。

そしてラストには、さらなる衝撃が待ち受けることに。辰之助を呼び出した梶原は、ついに重い口を開き、やがて辰之助は言葉を失うほどの事態に直面する。1秒たりとも予断を許さない展開に注目だ。