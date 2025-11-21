¡Ö¸«±É¤òÄ¥¤ë¥¢¥Û¡×¤ÏÆÉ½ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à»Ñ¤òÃ¯¤«¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤À¤±¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤È¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤¦¡©
¡Ö¸«±É¤òÄ¥¤ë¥¢¥Û¡×¤ÏÆÉ½ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à»Ñ¤òÃ¯¤«¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤À¤±¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤È¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤¦¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡Ö¸«±É¡×¤¬¹ÔÆ°¤òÏÄ¤á¤ë¤È¤
¡¡¿Í¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¡Ö¸«±É¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤«¤é³°¤ì¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸«±É¤Ï°ì»þÅª¤ËËþÂ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤Î¼´¤òÏÄ¤á¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«±É¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ã»´üÅª¤Ê¸ú²Ì
¡¡¸«±É¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ë¼«Âº¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þ°Ï¤«¤éÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï°ì²áÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤ÊËþÂ¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸«±É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹ÔÆ°¤ÎÌÜÅª¤¬¡ÖÀ®²Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉ¾²Á¡×¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤ÏÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¤¬Â³¤¯¤È¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤ò¸«¼º¤¤¡¢ÅØÎÏ¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸«±É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
¡¡¸«±É¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸«±É¤òÆ°µ¡¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÄê´üÅª¤Ë¼«Ìä¤·¡¢ÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤Î¥º¥ì¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¸«±É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«±É¤Ï°ì»þÅª¤ÊËþÂ¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ÎÌÜÅª¤òÏÄ¤á¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ºÌÜÅª¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤òÎ§¤·¡¢Ã¸¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë»ÑÀª¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¸«±É¤Ë¹ÔÆ°¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤º¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
