ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が20日、長打力アップと先発マスク100試合以上を来季の目標に掲げた。福岡県内で開催された選手会ゴルフで周東、大津、上茶谷と同組でラウンド。リーグ2連覇に貢献した扇の要は「来季はスタメンで100試合以上は出たい。それと同時に長打力も上げたい」と意欲を語った。

6年目の今季はキャリアハイの105試合に出場し、そのうち82試合がスタメンマスクだった。巨人にFA移籍した甲斐の穴を埋める活躍を見せたが、納得はしていない。「まだまだだと感じた。特に打撃」。打率・220、0本塁打、21打点で、54安打のうち二塁打11、三塁打2で長打率・280だった。正捕手争いのライバルである嶺井、谷川原、渡辺はいずれもツボにはまれば一発の魅力を秘めるだけに、何とか対抗していく構えだ。

今オフも今宮が福岡県内で行う自主トレに参加し、徹底して打ち込む予定。今宮は守備職人だが、自主トレでは打撃の練習メニューが多い。今年8月には通算100本塁打を達成した師匠から打撃面を吸収する。「ディフェンス面（守備）はいつも通り、特にはしません。オフェンス（攻撃）をさらに磨いていきたい」と意気込んでいた。