¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡Á°ÅÄÍª¸à¤¬Íèµ¨3Ç¯ÌÜ¤ÇÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÀé²ì½Î¡×ÆþÌç
¡¡Íèµ¨3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬20Æü¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤ÇºÇ¤â½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬Ä¾µå¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ41¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Àé²ì¤Ï¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Á°ÅÄÍª¤â¡ÖÀé²ì¥í¡¼¥É¡×¤ò¿Ê¤ß¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Á°ÅÄÍª¤¬Íèµ¨3Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤·¤Æ¡ÈÀé²ì½Î¡É¤ËÆþÌç¤¹¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È»²²Ã¤·¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿3Æü´Ö¤Ç1Ç¯Ê¬°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤Àé²ì¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡£¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÄ¾µå¤Î½ÐÎÏ¥¢¥Ã¥×¤À¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ÀµåÂ®¤âÀÚ¤ì¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤òËá¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¤ª¤Ð¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÆÃÄ¹¤À¤¬¡¢Á°ÅÄÍª¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¶¼°Ò¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÄ¾µå¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢Ä¾µå¤ÎÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿7·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç5ÈÖ¡¦¥Ü¥¤¥È¤ÈÂÐ¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é·è¤áµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤ë¤â¸«Á÷¤é¤ì»Íµå¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤éÈ¿±þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¡£´ÊÃ±¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÑ²½µå¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÄ¾µå¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È³Ú¤ËÅê¤²¤Æ¤â¿¤Ó¤Æ¶¯¤¤Ä¾µå¡É¡£Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö1Ç¯´Ö¡Ê1·³¤Ç¡ËÅê¤²È´¤¯¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¤Ëº¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Éª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë²þÎÉÃæ¡£¡Ö¡ÊÀé²ì¤Ï¡Ë½ÀÆðÀ¤âÁí¹çÅª¤Ê¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¡¢ÎÏ¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¾å¼ê¤À¤«¤é¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯ÌÌ¤âµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤ÈìÅÍß¤À¡£
¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤âÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤Ï148¥¥í¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ150¥¥í¡¢ºÇÂ®¤Ï160¥¥íÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº¸¡ÊÅê¼ê¡Ë¤Ç¤â160¥¥í¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î¿å½à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦3Ç¯ÌÜ¡£³«Ëë¤«¤é¡Ê1·³¤Ç¡Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ41¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Àé²ì¤Ï¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î13Ç¯¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç51»î¹çÅÐÈÄ¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¡£Á°ÅÄÍª¤â¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤òÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÌÜÉ¸¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀé²ì¤«¤éÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¾µå¤ò³Ø¤Ö¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë