去就が注目されている前田。(C)Getty Images

　冬のマーケットが近づくにつれ、セルティックの前田大然は再び去就が騒がしくなっている。

　前田が夏に移籍を志願し、合意に至ったクラブもあったものの、セルティックが了承しなかったことで実現しなかったのは周知のとおりだ。以降、モチベーションをめぐる批判など、日本代表FWには厳しい声も寄せられた。

　移籍市場が迫り、前田は再びプレミアリーグ挑戦の可能性がとりざたされている。『TEAMtalk』が先日、関心を寄せるクラブとして、ブレントフォード、リーズ、エバートン、ウォルバーハンプトン、ウェストハムの５つをあげたところだ。

　マーケットに精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は、『GIVEMESPORT』で「（１月移籍の）可能性はある。だが、まずはコーチングスタッフの件の解決を待とう」と、冬に前田がセルティックを離れることもあり得ると話した。そのうえで、新監督人事をまとめるのが先だとしている。
 
　一方、新天地候補のひとつとされるリーズのメディア『The Leeds Press』は、今季から加入したドミニク・キャルバート＝ルーウィンが１得点にとどまっていることから、その代役候補として３選手をピックアップ。そのひとりに前田をあげた。

「マエダはオーソドックスな９番ではない。だが、その役割でゴールを決めるこつをつかんでいる。非常にダイナミックで、その動きは相手守備陣に問題を引き起こす。セルティック所属の彼にはユーティリティ性もあり、サイドの位置でプレーさせることも可能だ」

　前田と田中碧がクラブでもチームメイトになる可能性はあるのか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

