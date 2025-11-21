社会人野球のショウワコーポレーションが20日、本拠地とする岡山県美作市内で記者会見を行い、2026年度の新体制を発表した。注目はプロ野球経験者の豪華スタッフだ。投手コーチは、ヤクルトで通算112勝を挙げ横浜で監督も務めた尾花高夫氏（68）。「大切なのは考えと行動。監督が使いやすいバッテリー陣をつくっていきたい」と抱負を語った。

打撃コーチには阪急などで通算2055安打を放ち、オリックスや中日でコーチを務めた加藤秀司氏（77＝体調不良のため欠席）。松元隆司トレーナーと赤川貴弘コンディショニングコーチもNPB球団で指導歴がある。

監督にはパナソニックで14年から指揮を執った奥代恭一氏が就任。15年限りで退任後は野球界から離れていたが、同学年で旧知の仲である元阪急の米村理GMに声をかけられ一念発起。「目標は都市対抗優勝。初年度から本気で目指します」と宣言した。

来季から企業チームとなるにあたって体制を刷新。今季プレーしていた選手は3人が残り、来春入社予定の新人を加えた20人で頂点を目指す。 （石丸 泰士）

▽ショウワコーポレーション 1997年創立で、本社は岡山県美作市。事業は人材派遣、物流、ソフトウェア開発など多岐にわたる。有元稔代表取締役。硬式野球部は、94年に発足したクラブチームを支援する形で2012年に現チーム名に改称。23年には全日本クラブ野球選手権で優勝し、日本選手権にも出場した。