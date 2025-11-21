

1998年にサイバーエージェントを立ち上げ、会社を率いてきた藤田氏。12月12日付で社長を退任し、代表取締役会長に就く（右写真：梅谷秀司撮影、左写真：尾形文繁撮影）

【写真で見る】16人の候補者の中から新社長に選ばれた山内氏。寡黙な印象を持たれながら、熱心な渉外活動ぶりで知られる

日本を代表するネット広告代理店を築いた創業者が、27年間にわたる社長としてのキャリアに幕を下ろす。

サイバーエージェントは11月14日、藤田晋氏（52）が12月12日付で社長を退任し、代表取締役会長に就く人事を発表した。2代目社長には、専務執行役員の山内隆裕氏（42）が昇格する。

後任の山内氏は06年に新卒入社後、7年目には取締役に就任するなど着々と昇格。近年は動画配信サービス「ABEMA」の経営に携わるほか、アニメ&IP事業本部の本部長を兼任し、エンタメビジネスの育成を担ってきた。

早くから｢最有力候補｣と目されてきた

藤田氏は自社メディアにおいて、山内氏のことを「これまでの実績はもちろん、サイバーエージェントの文化を深く理解したうえでのリーダーシップや環境変化への適応力、結果を出すやり抜く力が強み」と評価する。

サイバーエージェントでは22年から、30〜40代の有望な社員16人を選抜し、後継者育成の研修プログラムを履修させてきた。山内氏はその中でも、最有力候補と目されてきた人物だ。

代表的な成果とされるのが、ガラケー向けが中心だったモバイル広告事業の重心を、当時は未成熟だったスマホ市場にシフトし、急速に売上高を拡大させた実績だ。近年はエンタメビジネスにおいて、多種多様な業界人との人脈作りに腐心してきた。寡黙な印象を持たれながら、熱心な渉外活動ぶりでも知られている。

社長交代と同日、サイバーエージェントが発表した25年9月期決算は、売上高8740億円（前期比9.1％増）、営業利益717億円（同78.9％増）。ヒット連発のゲーム事業と10年ぶりに黒字転換を果たしたメディア&IP事業が収益を押し上げ、スマホゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』がヒットした21年9月期に次ぐ利益水準を達成した。



12月12日付で社長に就任予定の山内氏。大のエンタメ・筋トレ好きでも知られ、「組織づくり」への意識が高いと評判だ（撮影：尾形文繁）

一見すると、引き継ぎのタイミングとしてはこれ以上にないように映るが、山内体制には複数の難題が待ち受ける。

まずは、屋台骨である広告事業の収益力改善だ。広告業界では、AIチャットサービスなどの台頭により、サイバーエージェントが得意とする検索広告の市場に不透明感が漂いつつある。同社は早くから、AIを活用した新規事業へ先行費用を投じてきたが、そこに今期は大型顧客の離脱が重なり、セグメントで2ケタ減益に追い込まれた。

後継プロジェクトを成し遂げられるか

手薄だった海外市場の取り込みも見据え、新たな成長ドライバーとして育成してきたアニメ・IPビジネスの拡大も焦点となる。

近年の代表例としては、原作が集英社、幹事がKADOKAWAの大ヒットシリーズ『【推しの子】』の製作委員会に少額出資で参加し、ほかにも幹事としてアニメ製作に携わる作品を増やしつつある。ただ、有力原作は競合との争奪戦で、オリジナルアニメの開発も難易度が高い。

山内新体制は、日本を代表するネット企業が抱える課題を突破できるか。そして、藤田氏は数々の創業社長が失敗してきた次世代への引き継ぎを成し遂げることができるか。壮大な後継プロジェクトは、これからが本番といえそうだ。

後継者候補だった幹部たちの顔ぶれや、新経営陣が担う3つ目の課題などについて触れた本記事の詳報版は、東洋経済オンライン有料版記事「サイバーエージェント藤田氏がついに社長退任へ､｢2026年引退宣言｣を前倒し…16人の候補から選び抜かれた後継者が迫られる"3つの課題"」でご覧いただけます。

（森田 宗一郎 ： 東洋経済 記者）