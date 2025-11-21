「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

競馬発祥の地から、実力馬が新たなタイトルを求めて海を渡ってきた。英国馬ドックランズは２０日、京都芝の最終追い切りでラスト１Ｆ１１秒６で伸び、躍動感十分の動きを披露。欧州で善戦を続ける５歳馬が、レース史上初となる外国馬によるＶをつかみ取る。

英国からの刺客が堂々たる動きだ。今年の英国Ｇ１・クイーンアンＳを制したドックランズが、京都競馬場の芝で最終追い。外回りコースをゆったりと歩いて１周した後、２角付近からスタート。朝の日差しを浴びながら徐々にスピードを上げ、直線では大跳びのダイナミックなフォームで馬場の真ん中を鋭進。終始馬なりで６Ｆ７８秒０−３５秒３−１１秒６を刻み、初の日本遠征でも万全の態勢をアピールした。

見守ったユースタス師は「ベリーハッピー！」と第一声。「元気があってスピードも上々。非常にリラックスしているし、このまま日曜日に臨みたいね」と自信満々だ。

Ｇ１は１勝だが、そのクイーンアンＳでは欧州トップマイラーのロザリオン、ノータブルスピーチに勝利。師は「長所はタフなところ。馬群が密集しても抜け出していいフィニッシュに向かえるし、後半に強いタイプ」と強みを説明。「最初の１Ｆが鍵だけど、スタートさえ良ければ、速いペースをキープできる」と、欧州と流れが違う日本の競馬にも対応可能だ。

「（Ｇ１を勝った）アスコットも硬い馬場だったし、日本の速い馬場は何も心配していない。望むところ」と師は日本の馬場も不安視していない。「ロマンチックウォリアーに勝ったソウルラッシュをはじめ、日本馬はリスペクトしている。その日本馬と張り合うことはタフだけど、非常に楽しみ。声援があるほど速く走ると思うから、ぜひ大声で応援してほしい」。過去、外国馬の最高着順は３着。競馬発祥の国で育った実力馬が、日本の競馬史を塗り替える。