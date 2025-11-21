　21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1460円安の4万8460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては1363.94円安。出来高は1万9753枚だった。

　TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比54.5ポイント安、TOPIX現物終値比41.57ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48460　　　　 -1460　　　 19753
日経225mini 　　　　　　 48455　　　　 -1465　　　392529
TOPIX先物 　　　　　　　　3258　　　　 -54.5　　　 21648
JPX日経400先物　　　　　 29495　　　　　-420　　　　1196
グロース指数先物　　　　　 664　　　　　 -11　　　　1447
東証REIT指数先物　　売買不成立

