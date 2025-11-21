日経225先物：21日夜間取引終値＝1460円安、4万8460円
21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1460円安の4万8460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては1363.94円安。出来高は1万9753枚だった。
TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比54.5ポイント安、TOPIX現物終値比41.57ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48460 -1460 19753
日経225mini 48455 -1465 392529
TOPIX先物 3258 -54.5 21648
JPX日経400先物 29495 -420 1196
グロース指数先物 664 -11 1447
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
