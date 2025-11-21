ÅìÂç·ÄØæÂ´°Ê³°¤Ï¡Ö¥´¥ß°·¤¤¡× ³ØÎòº¹ÊÌ¤¬¤ä¤Ð¤¤1Éô¾å¾ì¾¦¼Ò¤ò¸«¸Â¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ú¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉºÆÇÛ¿®¡Û
¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿3ËüËÜ¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤«¤é¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÏÅìÂç¡¦·Ä±þ°Ê³°¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Ê¾¦¼Ò¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ÅìÂç¡¦·Ä±þ½Ð¿È¤Ç¤Ê¤¤¤È¡Ö¥´¥ß°·¤¤¡×¤µ¤ì¡¢²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Å°Äì¤·¤¿¥«¡¼¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¡£°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¡¢¶¸µ¤¤Î³ØÎòº¹ÊÌ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡û¡ûÂç³Ø½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤¬¡¢Â´¶È¤·¤¿³Ø¹»Ì¾¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÅìµþÅÔ¤Î40ÂåÃËÀ¡ÊÀìÌç¿¦¡¿Ç¯¼ý1000Ëü±ß¡Ë¤«¤é¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÖÅìÂç¡¢·Ä±þÂç³Ø½Ð¿È¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂç³Ø½Ð¿È¼Ô¤Ï¡Ø¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ÊÊ¸¡¦¼èºà¡§Ãë´Ö¤¿¤«¤·¡Ë
¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¿ÈÂç³Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡×¤¬Â¸ºß
¡ÖÅìÂç¡¦·Ä±þ°Ê³°¤Ï¿Í´Ö°·¤¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï°Û¾ï¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤ì¤¬°ìÉô¾å¾ì¤Î¾¦¼Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÒÆâ¤Î½Ð¿ÈÂç³Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
1°Ì¡§ÅìÂç¡¢·Ä±þ ¡¡
2°Ì¡§³¤³°¤ÎÂç³Ø¡¡
3°Ì¡§Ì¾¤Î¤·¤ì¤¿Âç³Ø¡ÊÁá°ðÅÄ¡¢ÌÀ¼£¤Ê¤É¡Ë
¡Ö¤¢¤È¤Ï¥´¥ß°·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¥´¥ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¸ì¤ë¡£
¼ÂÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¤ÆÅ¾¿¦¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëF¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤ÇÅ¾¿¦¤ò¡©
¡ÖÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ï¼ÒÄ¹¤¬·Ä±þ½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÆÈÀêÅª¤ËÅ¾¿¦¼Ô¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ë³ØÈ¶¤¬¶¯¤¤¤È¼ÒÆâ¤Ç¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÂÐÎ©¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡ÖÇÉÈ¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÂÐÎ©´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÊÅìÂç¡¢·Ä±þ¡Ü³¤³°¤ÎÂç³Ø¡Ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¼Ò°÷¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
½Ð¿ÈÂç³Ø¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢³ØÉô¤äÉÕÂ°¹»¤¢¤¿¤ê¤Ç¶èÊÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤È¤ê¤ï¤±·Ä±þ½Ð¿È¼Ô¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅìÂç¤Ï½Ð¿È³ØÉô¤Ç¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ä±þ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆâÉô¿Ê³Ø¤«¡¢Âç³Ø¤«¤é¤«¤Ç¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÅìÂç¡¦·Ä±þ½Ð¿È¼Ô¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÊÈà¤é¤¬¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò¾¡¼ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å½èÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÅìÂç¡¦·Ä±þ½Ð¿È¤Ç¤Ê¤¤¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
µÕ¤ËÅìÂç¡¦·Ä±þ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂÀÓ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ººÎÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¤Ç¤â·Ä±þ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤ÏÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«Ê¬¤Ç¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³°Éô¶È¼Ô¤Ë¤¹¤Ù¤Æ´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ë¶È¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¾ï¼±¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á°¤Î²ñ¼Ò¤Î»ñÎÁ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤È¤«Ê¿µ¤¤Ç»È¤¤²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥×¥éÅª¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯¸À¤òÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡²ñµÄ¤Î»þ¤ËÌ¾»¥¤Ë½Ð¿ÈÂç³ØÌ¾¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡ÖÈ¯¸À¤Îµ¡²ñ¤Ï¤Þ¤ºÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢È¯¸À¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤éÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó½Ð¿ÈÂç³ØÌ¾¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í»öÉôÌç¤¬¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Þ¤Ç¡ÖÂç³Ø¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¡£²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤âµö¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼ºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡×¡ÊÃËÀ¡Ë¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ÇµëÍ¿¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï´û¤ËÅ¾¿¦¤·ÊÌ¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï2022Ç¯4·î16Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤ÎºÆÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
