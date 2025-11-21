女子駅伝の日本一決定戦、クイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）が23日、宮城（6区間・42.195kmコース）で行われる。レースの中継中は、視聴者参加型のゲーム企画「TBSファンタジー駅伝®」を実施。昨年度開催された実業団駅伝の各番組（TBS放送）でも行われ、合計約22,000人が参加したデジタル連動施策で、今大会もレースとゲームを同時に楽しむことができる。

今年のクイーンズ駅伝で連覇を狙うのは、東京世界陸上の10000ｍで6位入賞を果たした廣中璃梨佳（24）が所属する、JP日本郵政グループ。そのほか、5000m代表の山本有真（25）ら東京世界陸上代表3人を擁する積水化学、マラソン7位入賞・小林香菜（24）を擁する大塚製薬、プリンセス駅伝を大会新記録で制した三井住友海上など、全24チームが頂点を狙う。

「TBSファンタジー駅伝®」は、エントリーチームを組み合わせ、自分だけの「最強駅伝チーム」をつくり、総合タイム‧順位をポイント化して競うゲーム企画。実際のレース結果がそのままスコアに連動するもので、選手の激走がポイントになる。LINEアカウントを使用し無料で参加が可能で、エントリーはレースのスタート時間、11月23日（日）午後0時15分までとなっている（※詳細は公式ホームページに記載）。

【クイーンズ駅伝】

■スタート時間

11月23日（日）午後0時15分

■コース

42.195km（宮城・松島町文化観光交流館前〜弘進ゴムアスリートパーク仙台）



■出場24チーム

JP日本郵政グループ（11年連続11回目）

積水化学（17年連続27回目）

しまむら（5年連続19回目）

パナソニック（26年連続37回目）

エディオン（8年連続32回目）

岩谷産業（5年連続5回目）

第一生命グループ（5年連続29回目）

資生堂（10年連続34回目）

三井住友海上（7年連続31回目）

スターツ（9年連続16回目）

天満屋（34年連続34回目）

京セラ（3年連続33回目）

シスメックス（2年連続12回目）

ユニクロ（5年連続14回目）

ルートインホテルズ（8年連続9回目）

ユニバーサルエンターテインメント（2年ぶり18回目）

豊田自動織機（18年連続19回目）

大塚製薬（8年連続13回目）

肥後銀行（2年連続8回目）

ノーリツ（8年ぶり20回目）

東京メトロ（2年連続2回目）

ダイハツ（18年連続35回目）

クラフティア（2年ぶり33回目）※九電工から社名変更

愛媛銀行（初出場）