

米空軍の敷地内にあり週末のみ一般開放されるべロウズビーチ。美しいが空いている穴場だ（筆者撮影）

10月に5日間の休みがとれ、行先を探していたところ、目に留まったのがホノルル。JAL系列のLCC、ZIPAIRがセールを行っており、成田から往復総額5万7835円だった。ここ数年のホノルル往復の最安値はこのくらいの金額で、これ以上安くなることはない。だが、当方50代で男一人。はたして、楽しめるのだろうか……。

前編：『ハワイに苦手意識もあったが･･･ LCC｢ZIPAIR｣でハワイへ《爆安往復5.7万円》のリアル､想定外の感想と落とし穴 50代男のひとり旅は楽しめるのか？』

周辺ホテルを散策

朝食後は、周辺のホテルを散策する。まずはお隣のハレクラニへ。こちらは1泊13万円スタートでとても手が出ない。それでもオーキッズの朝食は48.5ドル。チップも込みで約9000円ほどだろうか。日本人のあからさまにゆとりがありそうなゲストが目立つ。

お次は反対側に隣接するロイヤルハワイアンへ。



1927年創業のロイヤルハワイアン（筆者撮影）

1927年にオープンしたスペインムーア様式の建築はその外装からピンクパレスとも呼ばれる。1901年開業のモアナサーフライダーもロイヤルハワイアンもシェラトンワイキキもマリオットの傘下にあるが、一時期はすべて小佐野賢治の国際興業系の企業が所有していた。全盛期にはワイキキのホテルの部屋の25%が彼の所有するものだったという。



ロイヤルハワイアン。海に面したパブリックスペースのアームチェアが心地よい（筆者撮影）

ロイヤルハワイアンとモアナサーフライダーの館内は博物館のように昔のものが展示してあるので、ほかのホテルに泊まっていてもぜひ訪れたい。なお、ロイヤルハワイアンは戦争中、米海軍に接収され、将校の宿泊施設や負傷兵の療養施設となった。西太平洋の前線への中継基地としてハワイは機能していたのである。戦時中リゾート需要が途絶えた分、軍が支えたという見方もできる。



1901年創業のモアナサーフライダー。2階のテラスは穴場だ（筆者撮影）

真珠湾攻撃後は、ワイキキビーチにも有刺鉄線が張り巡らされ、日本軍の上陸にそなえていた。真珠湾だけでなく、ワイキキビーチもまた、戦争の影響を強く受けていたのである。

そもそも、ワイキキとはどんな土地だったのか。ワイキキとはハワイ語で水が湧き出すところという意味である。ワイキキがリゾートになったのは20世紀以降なのだが、当初、旅行者はダウンタウンに宿泊し、わざわざワイキキのビーチまで来ていたという。1901年にモアナ、1927年にロイヤルハワイアンが開業したことは前述したが、ワイキキはリゾートとして大きな課題があった。それは蚊が多かったことだ。

蚊の発生要因はワイキキ全体に広がっていた水田だった。ワイキキの平らな土地にはもともとタロ芋などが植えられていたが、中国系の移民がここに水田を開いたようだ。だが、蚊の発生をおさえるため、ワイキキの内陸部にアラワイ運河をつくり、この運河のために掘った土で水田を埋めたのだった。

米空軍が所有する週末限定公開のビーチへ

2日目はワイキキを離れることにした。ハワイ好きであれば、オアフ島のビーチはワイキキなどよりも断然東海岸だということは共有されているだろう。

筆者も90年代には東海岸のカイルアに何度か来た。カイルアもいまやさまざまな媒体に取り上げられるようになったが、穴場としてその南東にあるワイマナロビーチの情報もたまに見かける。全米ナンバーワンビーチになったことも大きいのだろう。



そのワイマナロの北西に続くのがベロウズビーチだ。ここは空軍の敷地内だが、金曜12時からと土日の日中は一般に開放されている。通常は車でしかアクセスできないこともあり、金曜の昼にきたら視界に人影がようやく確認できるかどうかというほど人が少なかった。波風が強いので遊泳に向くかはともかく、眺めるにはよいビーチだ。一応シャワーとトイレはある。

最初は軍のゲートから1.4マイル（約2.2km）を歩こうとしたが、それよりもワイマナロからビーチ沿いに歩いたほうが早いと方針変更。もちろん何のチェックポイントもないから、いつでも出入りできてしまいそうではある。軍が太っ腹と考えるのか、それともいいところを軍がキープしやがってと考えるのかは人次第だが。

THE BUSならワイキキから3ドルで来られる。なにしろヒマなので、3時間ほど、美しいビーチを眺めてすごした。それだけみれば「楽園」という体なのだが、ベロウズビーチとワイマナロビーチの境には、ホームレスのテントが並んでいた。シャワーとトイレ、飲み水は確保できるし、温暖ということで、ホームレスにとっても条件がよいのだろうか。

実はハワイ州にはホームレスが1万1000人以上いて、面積あたりの人口比では、全米でも最も多い部類に属する。

また、ベロウズビーチは沖縄の嘉手納基地に拠点を置く分遣隊によって運営されていることや、真珠湾攻撃では、このビーチにあった飛行場で2名の飛行士が亡くなったこと、そして真珠湾攻撃により着陸できなくなった本土からのB17爆撃機がここに着陸したこと、そして敷地内には戦前に他界した日本人移民の墓があることを知った。

ファーマーズマーケットのバーガーに並んでみた

翌日は土曜日。土曜午前中のファーマーズマーケットといえば、KCCがよく知られているが、観光客向けのようなので、アラモアナブルバード沿いのカカアコファーマーズマーケットへ。

このファーマーズマーケットで1店舗だけ行列ができているのがJOJAというスマッシュバーガー店。スマッシュバーガーというのはパティを鉄板で押しつけるスタイル。口コミでは1時間並ぶなどと書かれていたので7:30開店の少し前に行ったら、並んでから23分で食べられた。



土曜朝に開かれるカカアコファーマーズマーケットのスマッシュバーガー店「JOJA」。ここだけは行列ができていた。日本人が多い。バーガーは19ドル（約2930円）（筆者撮影）

19ドル（約2930円）のバーガーも7ドル（約1080円）のポテトもトリュフ風味で味がとにかく濃い。

驚いたのは行列の半分くらいが日本人だったこと。日本のテレビ番組でも取り上げられたらしい。

ホテルに戻ってくつろいだ後、午後はカハラモールへ向かった。ちょうどハワイ国際映画祭をやっており、この日は京都の日本料理店木乃婦のドキュメンタリー映画『KINOBU -food,Tradition,and Identity』のワールドプレミアにあたったのだ。木乃婦の三代目、郄橋拓児氏も蝶ネクタイ姿で登場した。

この映画はフットレストつきのリクライニングシートで19ドル（約2930円）。ハワイの地で見る京都と京料理は、日本で見るよりもはるかに魅力的に見える。映画上映後は、ハワイ在住の本村力監督と郄橋拓児氏に質問する機会もあり、プライスレスな体験となった。



映画『KINOBU -food,Tradition,and Identity』のワールドプレミアには木乃婦の三代目、郄橋拓児氏の姿も（筆者撮影）

この映画からワイキキに戻ると、LGBTQ+の祭典、ホノルル・プライドとよばれるパレードが行われていた。



LGBTQ+の祭典「ホノルル・プライド」のパレードがすすむワイキキのカラカウア通り（筆者撮影）

企業など、グループごとに思い思いの格好でパレードする姿に、アメリカのもう一つの様相をみる。そのすぐ後ろのビーチでは、パレードにまったく無関心にみえる観光客が多数いるのもまたワイキキビーチらしいのかもしれない。

最安？約5280円の宿へ、空港まではバスで3ドル

3泊目は、夜遅くから朝までしかいないこともあり、おそらくハワイ最安のゲストハウスであるワイキキ ビーチサイド ホステルに宿泊した。34.21ドル（約5270円）。このホステルは1998年開業で、開業間もないころに1度宿泊したことがある。ワイキキビーチまでわずか1ブロックという立地、しかもコーヒーは無料で朝食は無料のパンケーキまでつく。

最終日だけはきちんとした食事をしたいと思い、ミロ・カイムキへ。シェフのクリス・カジオカ氏は日系4世。アメリカの調理学校であるCIAを出た後にニューヨークの三つ星PER SEなどで修業。ホノルルのセニアという有名店のオーナーシェフだった。

ミロ・カイムキは、もともと日本人がオーナーのビストロだったところを改装し、2020年4月に開業している。



「ミロ・カイムキ」の前菜。ウニのブリオッシュはこの店のスペシャリテ。追加料金でオーダーした。お任せのコースは125ドル（約1万9300円）とハワイでは比較的リーズナブルだが、これに20％ほどチップが加算される（筆者撮影）

お任せのコースは125ドル（約1万9300円）。ペアリングは55ドル（約8480円）。ホノルルのトップレストランとしてはリーズナブルな値づけだろう。ゲストのほとんどがアングロサクソン系。アジア系のゲストは数組だった。

シェフは京都に店を出すほどの日本フリーク。妙な日本料理の解釈はなく、最後まで楽しめた。ワインをなみなみと注いでくれるし、デザートワインもペアリングに含まれているのがありがたい。チップも含めるとこの日のゲストハウス代の9倍くらいかかったが、ハワイの食のシーンを垣間見ることができたのは収穫だった。節約が目的化すると、旅はつまらなくなってしまう。

最終日は、少し早めに起きてワイキキを散策してからTHE BUSで空港に向かう。この前日とこの日は鉄道の延伸を記念して、バス代がすべて無料だったが、そうでなくても、片道3ドル。空港アクセスとして考えれば破格に安い。空港までは、かつて20番だったバスをWという路線名で引き継いでいる。15分間隔で空港まで30分強。



THE BUSの「W」でワイキキから空港まで30分強。15分間隔で便利だ。ただし大きな荷物を持って乗れない（筆者撮影）

今回ほぼすべての移動をTHE BUSで済ませた。DaBus2というアプリの接近情報はかなりいいかげんなので、参考程度にとどめたほうがよさそうだ。ワイキキとアラモアナくらいしか行かないという人はJCBカード提示でワイキキトロリーのピンクライン（15分間隔）が無料になるが、かなり多くの乗客が乗ることもあるので注意が必要だ。

50代男のハワイ一人旅は？

結局24年ぶりに行ったハワイはどうだったのか。あまり下調べもできていなかったが幸運にもめぐまれ、最近の旅行のなかでは楽しめた部類に入る。

ハワイ独特の爽やかで心地よい貿易風、アメリカの都市的な洗練さと太平洋リゾートのゆるさの境界領域。ハワイ以外ではなかなか得られないものも多い。また、どこを切り取っても必ず日本とのつながりがあるハワイは、歴史好きには興味深い場所である。

ハワイといえば物価高を指摘する声は少なくないが、LCCのセールで行き、ホテルのカテゴリーを下げて、移動を路線バスですませば、高いと感じるのは食費と入場料などに限定されるし、食事もハッピーアワーやフードトラック、ファーマーズマーケットなどを活用すれば、高いといっても限度がある。贅沢をしなくても男一人ハワイ旅、それなりに楽しめると確認できたのが今回の収穫だった。

（橋賀 秀紀 ： トラベルジャーナリスト）