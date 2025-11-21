大王製紙エリエールレディス

女子プロゴルフの大王製紙エリエールレディスオープン初日が20日、愛媛県のエリエールGC松山（6595ヤード、パー71）で行われ、21歳の都玲華（大東建託）が5バーディー、2ボギーの68で回り、3アンダーで13位につけた。バーディーを奪った16番で見せた“人気の秘密”に放送席が思わず、驚きの声を上げている。

白いウェアとベージュのミニスカートをまとった都。特にインスタートの前半は4バーディーと絶好調だった。16番パー3ではティーショットをピンそばに寄せ、少しでも温まるためにコートを羽織る瞬間、満開の笑顔を見せた。

これには放送席が「ずっと笑顔ですね」「なんか本当に、いつものように笑顔を入れながらプレーしています」と反応。人気者の“秘密”を見たと言わんばかりだ。

さらにパットも沈め、この日4つ目のバーディーを奪った。昨年11月のプロテストに合格した都のルーキーシーズンは、前週まで467.46ポイントでメルセデス・ランキング49位。50位までに与えられる来季のシード権を目指してギリギリの戦いが続く。



（THE ANSWER編集部）