10·î¤Ë5Æü´Ö¤ÎµÙ¤ß¤¬¤È¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£À®ÅÄ¤«¤éÃæ¹ñ·Ï¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç3Ëü7000±ßÂæ¡£¤á¤¶¤¹¤Ï·úÃÛ²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ï¤ÎÊÌÁñ¥ë¥Ì¥¬¥ó¥¬¡Ê»²¹Í¡§¡Ø120¥«¹ñÄ¶Ë¬¤ì¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ž¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î½ÉŽ£¡Ù¡Ë¡£
¤À¤¬½ÉÇñÈñ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢3Ç¯Á°¤Ë2Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Éô²°¤¬5Ëü±ß°Ê¾å¤ËÇú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦°ì¹¥¤¤Ê½É¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡Ä¤Èí´í°¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¹ÔÀè¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Û¥Î¥ë¥ë¡£JAL·ÏÎó¤ÎLCC¡¢ZIPAIR¤¬¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®ÅÄ¤«¤é±ýÉüÁí³Û5Ëü7835±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÇÌµÎÁ¹ßµ¡¤¬¤Ç¤¤¿
¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë±ýÉü¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ºÊ¤ÏµÙ¤ß¤¬¤È¤ì¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£50Âå¤ÇÃË°ì¿ÍÎ¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Î¹Ò¶õ·ô¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÇÌµÎÁ¤ÎÅÓÃæ¹ßµ¡¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
2001Ç¯9·î11Æü¤â¡¢¼Â¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ë¤¤¤¿¡£ÌÀÆüÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦Æü¤ËÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö¡¢¥ª¥¢¥ÕÅç¤ËÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢½÷À»ï¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¤È¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¡Âè¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±ß°Â¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Êª²Á¹â¤â¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï°ìÀ¸¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Êª²Á¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹©É×¼¡Âè¤Ç°Â¤¯¤¹¤Þ¤»¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢50ÂåÃË°ì¿ÍÎ¹¤Ç¤â³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢À®ÅÄÈ¯¤Ï¡ÖÇú°Â¡×¤ÎZIPAIR¤À¤¬¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¹Ô¤µ¢¤ê¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÂ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËLCC¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËWi-Fi¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê¸¡º÷¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈÌòÎ©¤Ã¤¿¡£ÅÅ¸»¤âÁ´ÀÊ¤ËUSB¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥»¥ó¥È¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢LCC¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ¾¹ÔÊØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ÏJAL¤äANA¤Ê¤É¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²ÙÊª¤Ï7kg¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃË°ì¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÎ¹¤Ç¥¶¥Ã¥¯°ì¤Ä¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡£
À®ÅÄ¶õ¹ÁÂè°ì¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¥«¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö´õÏÂ -NOA-¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤äµíÐ§¤«¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤â°û¤ßÊüÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
·çÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó·çÅÀ¤â¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤ÏºÂÀÊ¤Î»ØÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-8¤Ç3-3-3¤ÎÇÛÎó¤À¤¬¡¢Ãæ±ûÀÊ¤¬¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âÎ¢µ»¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¥Û¥Î¥ë¥ëÈ¯À®ÅÄ¹Ô¤¤ÎÉüÏ©¤ÏºÂÀÊ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£3ÀÊ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ±ûÀÊ¤Ë¤Ï¡ÖºÂÀÊ¤Î°ÜÆ°¤ÏÍÎÁ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÀÊ¤ò°Ü¤ê¤¿¤¤»Ý¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢2000±ß¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ß¡Ë¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤¿¡£
3ÀÊ¤¢¤ì¤Ð¡¢²£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢7»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î²÷Å¬¤µ¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
µ¡Æâ¤Ç¶õÀÊ¤¬¤¢¤ì¤ÐÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½¤À¡£3ÀÊ¤¢¤ì¤Ð²£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç²÷Å¬¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ºÇ¶á¤ÎÆüËÜÈ¯¤Î¹ñºÝÀþ¤Ï¡¢¤É¤ÎÏ©Àþ¤âÆüËÜ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¸ª¿È¤¬¤»¤Þ¤¤¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ï¥ï¥¤Ï©Àþ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¼ã¼Ô¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï1997Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢Ìó221Ëü¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ2024Ç¯¤ÏÌó72Ëü¿Í¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î3³äÄøÅÙ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ï¥¤Î¥¤ì¤Ï²¿¤âÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ä«7»þÈ¾¤ËZIPAIR¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õ¹Á¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¯¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÉ÷¤ÈÍÛ¸÷¤ò¤¸¤«¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿·úÃÛ²È¤Ï¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥ª¥·¥Ý¥Õ¤À¡£
¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤¬¸·¤·¤á¤Ç¡¢É®¼Ô¤â¤«¤Ä¤ÆÊÌ¼¼Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶·ÙÈ÷¶É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥êMPC¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿¿ÍÀìÍÑ¤Î¥ì¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¡¢10Ê¬¤â¤«¤«¤é¤º¤ËÆþ¹ñ¤Ç¤¤¿¡£¼ÁÌä¤â¡Ö¤É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ä«8»þ¡£¥ï¥¤¥¥¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¹ï¤Ï15»þ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î7»þ´Ö¤ò¤É¤³¤«¤Ç¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¶õ¹Á¤«¤é¶á¤¤¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¡£
¶öÁ³¤Ë¤âÅ´Æ»¤Î³«¶ÈÆü¤À¤Ã¤¿
¶öÁ³¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¶õ¹Á¤«¤é¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¶á¤¯¤Î¥¢¥í¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤ÇÅ´Æ»¤¬³«¶È¤·¤¿Æü¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥ª¥¢¥ÕÅç¤Î¥Ð¥¹¤äÅ´Æ»¤ò1Æü¾è¤êÊüÂê7.5¥É¥ë¡ÊÌó1160±ß¡Ë¤ÎHOLO¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¡¢2±ØÊ¬¾è¼Ö¤¹¤ë¡£°ì±þ¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç±ä¿¤¹¤ë·×²è¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤·¤«ÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¶õ¹Á¤«¤é¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¶á¤¯¤Î¥¢¥í¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤Ç¤Ï¶öÁ³¤³¤ÎÆü³«¶È¤·¤¿Å´Æ»¤Ç¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±Ø¤«¤é10Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤Æ¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¹ñÎ©µÇ°¸ø±à¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ÇÄÀË×¤·¤¿Àï´Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤¬Ï¢¹ç¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø¼°¤Ë¹ßÉú¤·¤¿¾ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥ê¤Ê¤É¡¢·³»ö´Ø·¸¤Î¸«³Ø¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ¹Á¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤«¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¤½¤ì¤â¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó·Ï¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤³¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥°°Ê³°»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¤òÍÂ¤±¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬7.33¥É¥ë¡ÊÌó1130±ß¡Ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê±ß°Â¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤ë¡£
Á°²ó¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯ÂåÁ°È¾¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤³¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ä¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ë23Ê¬¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤âÃæÎ©Åª¤«¤ÄÎäÀÅ¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï´Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¡£Ë¬Ìä¼Ô¤Ï¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó·Ï¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¸áÁ°10»þÈ¾¤Ç¤Þ¤À¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÁá¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥ê¤â¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥ê¤Ø¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¹ñÎ©µÇ°¸ø±à¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤¢¤ëUSS¥Ü¡¼¥Õ¥£¥óÀø¿å´ÏÇîÊª´Û¡Ê¤¢¤ÎÂÐÇÏ´Ý¤òÄÀ¤á¤¿Àø¿å´Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ë¶á¤¯¤«¤éÌµÎÁ¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÀï´Ï¥ß¥º¡¼¥êÊÝÂ¸¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Ç¡¢Æþ´ÏÎÁ¤Ï¤Ê¤ó¤È39.99¥É¥ë¡£°ì½Ö¤Ò¤ë¤ó¤À¤¬¡¢Àï´Ï¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇJCB¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Ê¤é¡¢15¡ó°ú¤¤Î33.99¥É¥ë¡ÊÌó5230±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶â³Û¤À¤±¤ß¤ë¤È¹â³Û¤À¤¬¡¢É®¼Ô1¿Í¤ËÆü·Ï¿Í½÷À¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥¬¥¤¥É¤¬30Ê¬¤Û¤É¤Ä¤¡¢Î©¤ÆÈÄ¤Ë¿å¤Î¤´¤È¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢´ÏÆâ¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¶õÊì¥¤¥ó¥È¥ì¥Ô¥Ã¥É¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¤Ï¶õÊì¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÀï´Ï¤Î´ÏÆâ¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¹¤·¤È¤¤¤¨¤É¤â¤³¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥ê¥¾¥Ê¤¬¿¿¼îÏÑ¤Î¡ÖÉé¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ê¤é¡¢Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥ê¤Ï¤½¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡£ÅìµþÏÑ¤Ç¤Î¹ßÉúÄ´°õ¼°¤äÆÃ¹¶µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¸ì¥¬¥¤¥É¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥ê¤Ï¡¢1945Ç¯9·î2Æü¡¢¤³¤Î¹ÃÈÄ¾å¤ÇÆüËÜ¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¹ßÉúÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾×ÆÍÄ¾Á°¤ÎÆÃ¹¶µ¡¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î´Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃ¹¶µ¡¤Ë¤è¤ëÂ»½ýÉôÊ¬¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ÏÑ´ßÀïÁè¤ÇºÇ½é¤Î½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¤³¤Î´Ï¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç°Â¥¦¥Þ¥¿¥³¥¹¤ò
¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¥ï¥¤¥¥¤Ø¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇËèÇ¯5¥«·î¤ò²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¼Â¶È²È¡¦ËÜÅÄÄ¾Ç·»á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥á¥¥·¥«¥ó¡¦¥¿¥³¥¹¤Î¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Æ¥£¡¼¥À¥¹¡¦¥¿¥³¥¹¡×¤Ø¡£
Æù¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¿¥³¥¹¤ò2¤Ä¤Ç·×9¥É¥ë¡ÊÌó1390±ß¡Ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¿¥³¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¹ï¤ó¤À¶Ì¤Í¤®¤äÌîºÚ¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥Ã¥×¤âÉÔÍ×¤À¡£
¥á¥¥·¥«¥ó¡¦¥¿¥³¥¹¤Î¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Æ¥£¡¼¥À¥¹¡¦¥¿¥³¥¹¡×¡£¥¿¥³¥¹2¤Ä¤Ç·×9¥É¥ë¡ÊÌó1390±ß¡Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿É¤¤¥¿¥³¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¼ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¶á¤¯¤Î¥Ï¥Ê¡¦¥³¥¢¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é15»þ¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ó¡¼¥ë4¼ïÎà¤ò°û¤ó¤ÇÄù¤á¤Æ10¥É¥ë¡ÊÌó1540±ß¡Ë¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬1¼ïÎà385±ß¤È»×¤¨¤ÐÆüËÜ¤Î´¶³Ð¤Ç¤â°Â¤¤¡£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥ï¥¤¥¥¤Ç¤âÍ¼Êý¤Î³«Å¹¤«¤é1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÆþÅ¹¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤Î¥Ó¡¼¥ë1ÇÕ1¥É¥ë¤È¤«¡¢21»þ°Ê¹ß¤ÎÃÙ¤á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿©Èñ¤òÉâ¤«¤»¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
16»þ¤´¤í¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥ï¥¤¥¥¡¦¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤³¤Ï1600¼¼¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÈ¢¡£Éô²°¤Î7³ä¤¬¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÍ½Ìó¤ÏºÇ°ÂÃÍ¤Î¥·¥Æ¥£¡¼¥Ó¥å¡¼¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê²ñ°÷¤À¤¬¡¢¥À¥á¤â¤È¤Ç¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Ó¥å¡¼¤Î¹âÁØ³¬¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥Ê¥¤¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢´õË¾ÄÌ¤ê¤ÎÉô²°¤ò¤¯¤ì¤¿¡£
¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥ï¥¤¥¥¡¦¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÉô²°¡£3³¬¤Ë1³¬¤Î³ä¹ç¤Ç¥Æ¥é¥¹¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºô¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥Ê¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¤¬¤è¤ê¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¤Ç¤â¥¥ó¥°¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤ÈÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¤É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÍ¸ú¤Ê¥ï¥¶¤Ç¤¢¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ï²¾¤Ë¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤é¤è¤¤¾ò·ï¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµÒ¤¬¥¥ó¥°¤ÇÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉô²°¤ò¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
½é´ü¤Ë¤Ç¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Û¤ÉÎ©ÃÏ¾ò·ï¤¬¤è¤¤
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢½é´ü¤Ë¤Ç¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Û¤É¡¢Î©ÃÏ¾ò·ï¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£1971Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤â¥ï¥¤¥¥¤Ç¤Ï¸Å³ô¤ÎÉôÎà¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ï¥¤¥¥¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÉô²°¤Ï¤Û¤«¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤½¤Î¤â¤Î¤ò´ã²¼¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¹âÁØ³¬¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¥ï¥¤¥¥¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤â¥ï¥¤¥¥¤ÎÌë·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥ï¥¤¥¥¡¦¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÉô²°¤«¤é¥ï¥¤¥¥¤ÎÌë·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊª²Á¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ï¥à¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬8.29¥É¥ë¡ÊÌó1280±ß¡Ë¡£
8.29¥É¥ë¡ÊÌó1280±ß¡Ë¤Î¥Ï¥à¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Õ¥©¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Ì¡¼¥É¥ë¤¬2.79¥É¥ë¡ÊÌó430±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£ABC¥¹¥È¥¢¤ÎÊÛÅö¤â6.99¥É¥ë¡ÊÌó1080±ß¡Ë¡£
ABC¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤Ã¤¿6.99¥É¥ë¡ÊÌó1080±ß¡Ë¤ÎÊÛÅö¤òÉô²°¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£Ì£¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
·ë¶É²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¹â¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÀáÌó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Þ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÈá¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÃÍÃÊ¤â¤µ¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉô²°¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¡¢22»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤êÍâÄ«Áá¤¯¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¸åÊÔ¡§¡ØŽ¢½É5280±ßŽ£Ž¢¥Ð¥¹3¥É¥ë¤Ç¶õ¹Á¤ØŽ£¡¡24Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ï¥ï¥¤¡Ô50ÂåÃË¤Ò¤È¤êÎ¹¡Õ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡É·ë²Ì¡ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡Ù
¡Ê¶¶²ì ½¨µª ¡§ ¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë