芦田愛菜、憧れのベネチア絶景旅 宮殿を貸し切り世界最大級の名画と対面
俳優の芦田愛菜が、きょう21日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10 2時間SP』（後7：00〜後8：54）に出演する。
【番組カット】弾丸ヨーロッパ旅で笑顔が止まらない松本まりか
映画『果てしなきスカーレット』が選出された「ベネチア国際映画祭」に参加中の芦田を直撃。芦田が念願の人生初のベネチア絶景旅を満喫する。名物のゴンドラに揺られながら美しい街並みを巡り、伝統工芸品のベネチアンガラス作りにも挑戦する。そして、番組からのサプライズとして、映画『果てしなきスカーレット』にも通じるような歴史ある宮殿を貸し切り、世界最大級の名画と対面。さらに、映画で共演した俳優・岡田将生とともに、ある“ベネチアの謎”に迫る。
松本まりかは、約１年半ぶりにコスパ旅へと出発する。今回の行き先は東欧の国・ハンガリーとスロバキア。2ヶ国の世界遺産に触れまくる3泊5日の弾丸旅行となる。“温泉大国”であるハンガリーでは絶景の露天風呂を堪能し、国宝に指定される謎の食材をぜいたくに堪能。さらに、コスパ大国だけあって高級食材・フォアグラや日本では高価な貴腐ワインも驚きの価格に。スロバキアでは世界遺産“天空の城”を訪問。忙しい仕事を忘れて美しい絶景を満喫する松本の笑顔が絶えない。
スタジオには、舞台『ノンレムの窓』に出演する俳優・風間俊介、土曜ドラマ『良いこと悪いこと』に出演中の俳優・新木優子、ACEesの浮所飛貴が登場。「芦田愛菜のベネチア絶景旅」のVTRを見たバナナマン・設楽統は「（芦田さんの）知識がすごいな」、新木は「（ベネチア）に行ってみたいと思っていたので予習ができた」と、芦田のベネチア絶景旅に大感動。さらに、友達とよく海外旅行に出かけるという新木は、ヨーロッパのコスパ旅にも興味を示す。
