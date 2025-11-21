timelesz橋本将生、『Oggi』人気企画でちょっと生意気な後輩社員を熱演 『タイプロ』で手に入れたものとは
8人組グループ・timeleszの橋本将生が、28日発売のファッション雑誌『Oggi』1月号（小学館）の旬な俳優やアイドルが架空のビジネスマンを演じる人気連載「スーツ男子」に初登場する。化粧品会社で香水のマーケティングを担当する後輩社員を演じている。
【別カット】色気ダダ漏れ…ネクタイに手をかける橋本将生
「先輩、資料こうしたほうが見やすいですよ」とはっきり意見を伝えるタイプのちょっと生意気な後輩“橋本くん”。だが、時折あなた（読者）を気にかけてくれているような気も…。忙しい年末のある日、上司からの頼まれごとを断れずひと呼吸置きたくて屋上に向かったあなたの後を追って…。
グループとしては12月に大阪、2026年1〜2月に東京でのドーム公演を控える一方、10月期ドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）では連続ドラマ初出演ながら主人公・岩井巧巳役に抜てきされた橋本が演じるストーリーの続きは本誌で。
色気あふれるネイビーのスリーピーススーツ姿を披露した橋本。「ビジネススーツを着てオフィスの中にいると、“もしかしたらこうして過ごしている世界線があったかもしれない”と思いました。会社員になった気分を少し味わえて楽しかったです」と撮影の感想を語った。
インタビューもたっぷり掲載。タイプロ（timelesz project）中は、メンタルがぐらついた瞬間や孤独を感じるときも少なくなかったという橋本。この経験を経て、変わったこと、手に入れたことを赤裸々に語っている。そしてそんな彼が働く『Oggi』世代に伝えたい言葉とは。ほかにも、メンバーとの絆やこれからの夢について明かしている。
