秘湯中の秘湯！丸見え系から自分で掘る温泉まで…大自然に湧く魅惑の「野湯」【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】
鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。
一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。
そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。
栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。
写真・文＝栗原悠人
温泉大国日本には、実に様々な温泉がある。
中には、人知れず湧く野湯や、管理者が常駐していない無人温泉があり、「入ってみたい」と冒険心がくすぐられる。
これらの温泉は山奥にあることが多いため、訪れるのは熊の活動が収まってからにしよう。
東日本
■秋田県 川原毛大湯滝
沢水と混じり合ったちょうどいい温度のお湯が、滝として降り注いでいる。入浴シーズンには更衣室が用意される。
■新潟県 燕温泉黄金の湯
スキー場が沢山ある山間の道の先にある燕温泉。温泉街の奥地に、有志によって管理される無人の極上湯がある。
■栃木県 須巻温泉跡
かつては温泉旅館があり、その後別荘地として開発されたが頓挫し無人に。今もなお、お湯が湧き続けている。
北海道
■北海道 然別峡温泉鹿の湯
キャンプ場の奥地にある無人温泉。1年のうち夏期の3カ月しか立ち入れないのでレア度が高い。
■北海道 湯ノ岱温泉河川敷の湯
見た目はギョッとするが、39度ほどのちょうど良いお湯だ。木陰に隠れれば周りからは見えない。
■北海道 平田内温泉熊の湯
熱いお湯が注ぐ、川沿いのワイルドな温泉。道や駐車場が整備されている。現在、整備につき閉鎖中。
■北海道 磯谷温泉跡発電所の湯
廃業した温泉跡地に、有志によって整備された温泉。車が横付けできる。
九州
■大分県 長湯温泉ガニ湯
全国にある丸見えな温泉の中でも、トップクラスで丸見え。残念ながら、訪問時は川床の整備中だった。
■鹿児島県 竹林の湯
車道から伸びる竹林を数分歩くとたどり着く。温泉成分の茶色と緑のコントラストが素晴らしい。
■鹿児島県 有村海岸
海岸沿いに温泉の脈が広がっており、砂浜を掘ると温泉が湧き出てくる。オリジナルの温泉が作れるのだ！
（了）