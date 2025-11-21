今日21日も多くの所で晴れる見込み。ただ、北陸から北は日本海側を中心に雨や雪で、雷雲が発達しやすい状況。

前線が北日本付近を通過

今日21日(金)は、前線を伴った低気圧が日本の北を通過します。

この影響で、北海道は雨や雪。東北と北陸は大気の状態が不安定で、雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。

関東から九州は高気圧の圏内ですが、南西諸島には高気圧の縁にあたる雲がかかります。

北海道は雨から雪へ 東北と北陸は落雷・突風・急に強まる雨に注意

北海道は、朝のうちは曇り空で、所々で雨。昼頃からは寒気が入り、日本海側ほど雪のエリアが広がるでしょう。西よりの風が次第に強まり、ふぶいて見通しが悪くなる所もありそうです。

東北は日本海側を中心に雨で、北陸も雨が降ったりやんだりするでしょう。午前、午後ともに、雨雲や雷雲が発達しやすい状況で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。夕方以降は冷えてきて、山や峠は雪の降る所があるでしょう。路面状況の変化にも、お気を付けください。

関東から九州にかけては、おおむね晴れるでしょう。

沖縄は雲が多く、所々でにわか雨がありそうです。



最高気温は、北海道と東北、北陸にかけては前日より低い所が多いでしょう。札幌をはじめ、北海道の日本海側では、朝よりも日中のほうが、気温が下がります。

関東から西の各地は、前日と同じかやや高くなる予想。平年並みか高めで、過ごしやすいでしょう。