オリックスは高知・秋季キャンプを打ち上げ、山下が今オフに「シーズン完走ボディー」をつくり上げることを誓った。来季6年目のシーズンに向け、既に来季の開幕時まで逆算した練習スケジュールを組んでいる。

「（健康体で迎えるオフは）初めてなので。このキャンプで結構、練習メニューの組み方の方向性が出た。開幕1軍を目指して、計画を立てたサイクルを継続して回す」

プロ入り後初めて育成やリハビリの管轄を外れた今オフは、4勤1休のサイクルを設定。キャッチボールやランニングなど基礎的なメニューに加え、ウエートトレーニングでも一日ごとに上半身、下半身、瞬発系、体幹トレーニングなど鍛える項目を絞り込み、集中的に取り組む算段を立てた。「なあなあで入ってしまうと、（春季キャンプまでの）2カ月はあっという間なので…。1年間を投げ抜く体づくりしか今は見ていないです」。再三悩まされてきた腰部の状態に関しても、「（痛みは）ないですね！」と強調。引き続き再発防止のケアも怠らず、シーズンをフル回転して無双するイメージを膨らませている。

17日の中日との練習試合で新球のカットボールも投じるなど、来季に向けた取り組みを進めている。「一番は、相手に打たれない球を1年間投げ続けること」。年明けも1月2日には地元・福岡から大阪に戻ってのトレーニングを予定。怪物右腕が“限定解除”のストイックなオフを過ごして飛躍を期す。 （阪井 日向）