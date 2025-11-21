フェアリーケーキフェアのクリスマス2025♡限定スイーツ登場

フェアリーケーキフェアでは、2025年11月20日より「クリスマス2025」第二弾をスタート♡キャラメルのコクを楽しむ「ベイクドクリスマスカップケーキ」や、クリスマス定番のシュトーレンを生バターサンドにアレンジした「フェアリークリームウィッチ」など、見ても食べても楽しい冬限定スイーツが勢ぞろい。手土産やプチギフトにもぴったりな華やかスイーツで、クリスマス気分を盛り上げましょう♪

キャラメル香る♡ベイクドクリスマスカップケーキ



ベイクドクリスマスカップケーキ

「ベイクドクリスマスカップケーキ」1,900円は、キャラメルの上品な甘さと発酵バターのコクが楽しめる冬限定カップケーキ。

コーヒー・レモン・バニラ・抹茶・いちごの5種のアイシングで華やかにデコレーションされ、サンタや星のモチーフがクリスマス気分を演出♡

中身は個包装なので、パーティーやギフトにも最適です。イラストレーター前田ひさえさん描き下ろしパッケージも特別感満載。

ほっともっと×JO1♡冬の新作「アンガスビーフステーキ重」ビジュアル公開

シュトーレン生バターサンドで冬の贅沢時間



フェアリークリームウィッチ シュトーレン生バターサンド

「フェアリークリームウィッチ シュトーレン生バターサンド」は5個入2,300円、単品460円。

洋酒香る砂糖漬けドライフルーツとシュトーレンスパイス（シナモン、ナツメグ、ジンジャー）をブレンドした生バタークリームを、ホワイトチョコと金箔で華やかに仕上げました。

粒々フルーツのじゅわっと広がる旨味と濃厚な甘みが絶妙で、クリスマスの特別なお茶時間にぴったりです。

個包装で楽しむ♡1CUPCAKEクリスマス



1CUPCAKE クリスマスサンタ カップケーキ／サンタベリーちゃん カップケーキ

「1CUPCAKE クリスマスサンタ」「サンタベリーちゃん」各650円は、発酵バターとバニラビーンズを贅沢に使った手のひらサイズのプレミアムカップケーキ。

チョコサンタやいちごの妖精のエアインチョコが可愛くトッピングされ、個包装でパーティーのオーナメントやプチギフトに最適です。

友人や職場へのカジュアルなクリスマスのお返しにもおすすめです♪

フェアリーケーキフェアのクリスマスで笑顔あふれる時間を♡



フェアリーケーキフェアのクリスマス2025第二弾は、キャラメル香るカップケーキ1,900円、個包装の1CUPCAKE各650円、シュトーレン生バターサンド5個入2,300円など。

見て楽しく食べて美味しいスイーツが満載♡手土産やギフトに最適で、クリスマスの特別な時間を華やかに彩ります。ルミネ新宿店やオンラインショップで、冬の贈り物をぜひチェックしてください♪