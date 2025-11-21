Snow Manの目黒蓮（28）が20日、都内で女優の浜辺美波（25）とダブル主演した映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩、来年2月6日公開）の完成報告会に出席した。

原作は長月天音氏の同名小説シリーズ。葬儀が題材の作品で「少しでも後悔のないように生きよう、大切な人を一秒でも1回でも多く大切にできる時間をつくろうと思える、希望を持てる作品」と話した。

納棺師の資格を持つ葬祭プランナーという役どころで「着物のたたみ方を家で練習したり、練習動画をひたすら見続けました。美しくなきゃいけないけれど、振り付けではない。しっかり故人さま、ご遺族の方への役なりの思いを大事にやらせていただきました」と熱心に役作りに励んだことを明かした。

≪浜辺美波 目黒の役作り感嘆≫浜辺は多忙ながら徹底して役作りする目黒に驚いた心境を語った。自身は新人の葬祭プランナーを演じる。納棺師の資格も持つ役柄の目黒の姿を間近で見て「ヨーロッパから帰ってきて、朝イチから納棺の練習をされていて凄いなと思った」と明かし「美しく、手先に慈しみを感じた」と感服していた。