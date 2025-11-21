公然わいせつの罪で略式起訴されたAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）が20日、同日付でグループを脱退すると、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトで発表した。今後もSTARTO社に所属する。グループは4人体制で活動を続ける。

草間は先月4日、東京都新宿区で下半身を露出したとして逮捕され、活動を休止。同6日に釈放され、今月13日、東京区検に略式起訴された。STARTO社はこの日、草間が東京簡裁から略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告した。

事務所を通じて草間は「1年ほど前から心の病を患っていた」と明かし、「このまま自分がいることで皆の足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と説明した。逮捕後に事務所と話し合いを進める中で、脱退し、今後は療養に専念することが決まったという。復帰時期は未定。「心の病を治し、またどこかで皆さまにお目にかかれるよう努力してまいります」とした。

メンバーはファンクラブサイトでコメントを発表。リーダーの小島健（26）は複雑な心境を吐露しながら「今はしっかりと休養をし、今の状況に向き合い、これからの自身の人生を歩んでほしい」とエールをおくった。

グループは当初6人体制だったが23年に福本大晴（26）、そして今回草間が脱退し、4人体制に。佐野晶哉（23）は「また5人でステージに立つ姿を見せることができなくて、申し訳ない気持ちでいっぱい」と謝罪。正門良規（28）は「ここでグループ活動が止まってはいけない、グループを終わらせてはいけない。その気持ちが強かった」と明かし、末澤誠也（31）は「恩返しできるよう4人でしっかり頑張ります」と決心をつづった。

公開延期となっている映画「おそ松さん」について東宝は「今後についてはなにも決まっていません」とした。一方、冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」を放送するフジテレビは「4人で継続して番組を続ける」としている。

朝日放送「あっちこっちAぇ！」、MBS「Aぇ！！！！！！ゐこ」も4人体制で放送を維持する。

◇草間 リチャード 敬太（くさま・りちゃーど・けいた）1996年（平8）1月11日生まれ、京都府出身の29歳。米国人の父と日本人の母を持つハーフ。ミュージカル「tick， tick…BOOM！」、テレビ朝日ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」などに出演。ガス溶接作業者の資格を保有。1メートル69、血液型B。