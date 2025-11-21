秋クールのテレビドラマは、男性主人公に注目が集まっている作品が多いのだが、どの男も“カッコいいヒーロー”ではなく、弱さや問題を抱えている。

参考：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』になぜ誰もが夢中なのか “今”必要な“過去”からの解放

●『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

その筆頭は、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の海老原勝男（竹内涼真）だろう。

第1話開始時点の勝男は、若いのに亭主関白的な価値観を内面化させたクソ男で、恋人の山岸鮎美（夏帆）が作る筑前煮に対してもバカにした発言をする。その振る舞いが仇となり、鮎美へのプロポーズは断られ、別れたいと言われてしまう。

そんなクソ男の勝男がどう変わっていくかが物語の大きな見どころとなっており、勝男は鮎美の作った筑前煮を自分で作ることに挑戦することで、彼女がいつも作ってくれた料理がいかに手間暇をかけたものだったかを知り、彼女に対して申し訳ないと思う。その後、勝男は料理作りにハマることで男として成長していく。

人がやっていることをバカにして相手を見下すのが勝男の欠点だが、すぐに自分でやってみようと考えるのが彼の良いところ。第6話では、料理の写真を撮ってSNSに挙げる行為をバカにしていたが、すぐに自分でもおこなうようになる。この適応力の高さこそが勝男の一番の魅力だろう。

2017年の#MeToo運動に端を発した世界的なフェミニズム運動の中で、Toxic masculinity （有害な男らしさ）が問題視される機会が増えており、男性の女性差別的な行動を間違った行為として批判することは、常識として定着しつつある。

だからこそ近年は、女性差別的な振る舞いを反省して価値観をアップデートさせた男こそが、カッコいいという逆転現象が起きている。それを物語の中で魅力的に描いたのが、勝男なのだろう。

●『小さい頃は、神様がいて』

岡田惠和脚本の『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）にも、同じことが言える。本作は、妻のあん（仲間由紀恵）に娘が20歳になったら離婚したいと言われた夫・小倉渉（北村有起哉）が主人公のホームドラマ。

離婚したい理由について妻と話し合う中で渉は、無自覚に無神経な振る舞いをしていたことに気付き、反省していく。だが、反省したからと言って簡単に価値観をアップデートできるわけもなく、何か言う度に妻から苦言を呈される。

令和の価値観に表面上は適応しているように見える渉だが、だからこそ、ふとした瞬間に古い価値観が漏れ出てしまう姿が痛々しい。同じマンションで妻のさとこ（阿川佐和子）と定年生活を送る永島慎一（草刈正雄）が仕事一辺倒で家庭を顧みずにいた会社員時代のことを反省し、罪滅ぼしとして理想の夫として振る舞っているがゆえに、渉のダメさはより際立つ。

ただ、慎一の振る舞いが、妻から必ずしも良く思われているわけではなく、変わることで昔の自分を許されたいという男のズルさも描こうとしているのが、本作の面白さだ。

●『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

一方、全く反省する気配がないのが『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）の主人公・久部三成（菅田将暉）だ。

三谷幸喜が脚本を手掛ける本作は、1984年の渋谷を舞台にした三谷の自伝的作品。久部は劇団の演出家だったが、横暴な態度が劇団員の反感を買い、劇団から追放されてしまう。その後、潰れる寸前の劇場を立て直すために、ダンサーやお笑い芸人とシェイクスピア劇をおこなうことで、久部は演出家として再起を計ろうとする。

当初は、横暴で独善的な男だった久部が、新たな仲間と出会うことで人の気持ちを思いやることができる優しい男に変わっていく物語になるかと思われたが、久部の独善的な態度は中々変わらない。だが演出家としては優秀で、久部の言葉によってダンサーや芸人は才能を開花させて変わっていく。

おそらく三谷は久部を通して、現代的な正しさから外れた場所にいる人間の魅力を描こうとしているのだろう。過去が舞台だからこそ成立する本作ならではのアプローチである。

●『ちょっとだけエスパー』

そして、振る舞いこそ情けないがとても魅力的に見えるのが、野木亜紀子脚本のSFドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の主人公・文太（大泉洋）だ。

本作は、謎の会社「ノナマーレ」の社員として働くエスパーたちが会社から命じられたミッションに挑む物語。

文太は、働いていた会社を横領の罪で解雇され家族も失ってしまった氷河期世代の中年男性。会社の命令で冴えない中年男性の文太が、ちょっとだけの超能力を用いて、世界を救うために奔走する姿はどこか滑稽だが、仲間たちからは慕われている。

明るく愚痴をこぼす姿にユーモアと悲哀を感じさせる大泉洋の演技が実に見事で、弱さや情けなさがダダ洩れだからこそ逆に信用できるという意味において、文太は中年男性の理想とも言える存在だ。

テレビドラマの中に、弱くて情けない男が増えているのは、古い価値観をアップデートして時代に適応しようとする男たちの姿に強い物語性があるからだろう。そして、変化が求められる中で、男としての自分の弱さや狡さと向き合い内省する姿に、多くの視聴者は魅力を感じているのかもしれない。

（文＝成馬零一）