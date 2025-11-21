BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、『オールナイトニッポンX』12.5担当！ トラベルバラエティのシーズン2配信を記念し
BTSの最年少メンバーであるJIMINとJUNG KOOKがパーソナリティーを担当する『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX（クロス）』が、ニッポン放送にて12月5日24時から放送される。2人が出演するトラベルバラエティー『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日からDisney+にて独占配信されるのを記念した特別番組。
【動画】BTS・JUNG KOOKの葛藤と挑戦の軌跡！ 映画『JUNG KOOK：I AM STILL』予告編
BTSのメンバーが『オールナイトニッポン』のパーソナリティーを担当するのは、2023年6月の『BTS SUGAのオールナイトニッポンGOLD』以来となる。
番組では、除隊から1週間後に出発した『Are You Sure?!』シーズン2の旅から帰ってきた、仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOKが旅の思い出などをたっぷりと語りながら、まさに「これでいいの？（Are YouSure？）」とパーソナリティーに挑戦。アシスタントはニッポン放送『古家正亨 K TRACKS』のパーソナリティーを担当し、K-POPファンにとってもおなじみの存在である古家正亨が務める。
古家正亨は「JIMINさんとJUNG KOOKさんにこのような形で再会できると思っていなかったので、とても光栄です。今回、番組のため、そして再会を待ち望んでいるARMYのために、BTSの数々の名曲の中から2人が今、この瞬間聴いて欲しい曲をPick up。その理由と共に紹介してくれますよ」とコメントしている。
『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX』は、ニッポン放送にて12月5日24時放送。
【動画】BTS・JUNG KOOKの葛藤と挑戦の軌跡！ 映画『JUNG KOOK：I AM STILL』予告編
BTSのメンバーが『オールナイトニッポン』のパーソナリティーを担当するのは、2023年6月の『BTS SUGAのオールナイトニッポンGOLD』以来となる。
古家正亨は「JIMINさんとJUNG KOOKさんにこのような形で再会できると思っていなかったので、とても光栄です。今回、番組のため、そして再会を待ち望んでいるARMYのために、BTSの数々の名曲の中から2人が今、この瞬間聴いて欲しい曲をPick up。その理由と共に紹介してくれますよ」とコメントしている。
『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX』は、ニッポン放送にて12月5日24時放送。