¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êËè½µ·îÍË21»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï·î9¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÇò°á¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¡¡¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¼ç±é¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂà³Ø¤·¤¿¸µ¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë¿¿·õ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤¬Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÉÂ±¡¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¼Âºß¤Î½÷À°å»Õ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÈ¾À¸¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶ËÜ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÄ¾å¡Ê¤¿¤¬¤ß¡¦¤³¤È¤Ï¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¶î¤±½Ð¤·¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹Ó¤ì¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿16ºÐÅö»þ¡¢¿ÆÍ§¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¦¡£ÈÂÁ÷Àè¤Ç¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¸Ð²»ÇÈ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¤ë¤â¡¢Ç¾¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¡£·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¸Ð²»ÇÈ¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿°å»Õ¡¦ÃæÅÄ·¼²ð¤«¤é¡Ö¤â¤¦Ì¿¤òÁÆËö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡£½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¤ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦»È¤¦¤«¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì°ìÇ°È¯µ¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÌÔÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¡¢Ç°´ê¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¡£Æ¯¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¡¢¡Ö³°²Ê¼ê½Ñ¡×¤È¡Ö·ì´ÉÆâ¡Ê¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¡Ë¼£ÎÅ¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Ì¾°å¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸Ð²»ÇÈ¤ò¡¢ÃæÅÄ¤¬¼«¿È¤â¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ð²»ÇÈ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î»ö¾ð¤è¤ê¤âÉÂ±¡¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈó¾ð¤Ç¹çÍýÅª¤Ê·Ð±Ä¿Ø¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¾å»Ê¤Îµö²Ä¤È½ñÎàÄó½Ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë½Ä³ä¤êÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤µ¬Â§¤ä°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¡È¼ç¿Í¸øÎÏ¡É¤ÇÉÂ±¡¤ò¥Ð¥·¥Ð¥·¤È²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÆÃ²½¤·¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤ë°åÎÅ¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ä¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Åù¿ÈÂç¤Î¿Í¤È¤·¤ÆÇº¤ß¶ì¤·¤à»Ñ¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëº£ºî¡£¸µ¥ä¥ó¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¸Ð²»ÇÈ¤È¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÃæÅÄ¤Î×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤·¤Ê¤¤2¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡È°åÎÅ¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¶¶ËÜ±é¤¸¤ëÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¤Ï¡¢ÅÔÎ©¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¡£¿·ÊÆ¥É¥¯¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¡Ö³°²Ê¼ê½Ñ¡×¤È¡Ö·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥´ÏÓ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´µ¼Ô¤È¤Ï¼ê½ÑÁ°¤Ë3²ó°Ê¾å¤ÎÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢»äÀ¸³è¤äÀ³Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¸å¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¤Þ¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡£
¡¡À³Ê¤Ï´ðËÜ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÉé¤±¤º·ù¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼»þÂå¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬È´¤±¤º¡¢¡Ö¤¿¤¡¤±¤«¡ª¡Ê´ôÉìÊÛ¤Ç¡È¶ò¤«¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡×¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£´µ¼Ô¤äÆ±Î½¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÁÍý¿Í¾ð¤ÏËÜÊª¡£¤¢¤é¤æ¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Ì·½â¤ÈÌäÂê¤À¤é¤±¤Î°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥¸À©ºî¤ÎÏ¢¥É¥éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼ Âè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢·î9ºîÉÊ¤Î¼ç±é¤Ï½é¡£
¡¡¼Âºß¤¹¤ë°å»Õ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¦º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¡£¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2022Ç¯¤Û¤«¡¢NHK¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¶¶ËÜ¤È¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê2024¡Á25Ç¯¡¢NHK¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£Í´»Ô¤¬·èÄê¡£¥Õ¥¸¤Î¿Íµ¤ºî¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¡Ê1999Ç¯¤Û¤«¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤â¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö½µ½é¤á¤Î·îÍË¤è¤ë9»þ¤«¤é²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£ºî¤ÏÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸Ð²»ÇÈ¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ñ¡¢¸µ¥ä¥ó¤é¤·¤¤¸ýÄ´¤ä³Ê¹¥¤¤¤¤»Ñ¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¸Ð²»ÇÈ¤ÎÆÃ¹¶Éþ»Ñ¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¤«¤Ä¤Æ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿º¢¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤¬¸ø¤Î¾ì¤ÇÆÍÁ³Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êËè½µ·îÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢¡¶¶ËÜ´ÄÆà
¡½¡½ ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¡¢·î9ºîÉÊ½é¼ç±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£²ó¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤â¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥É¥é¥Þ¤Ã»Ò¡É¤Ê»ä¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¡È·î9ºîÉÊ¡É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬¤¢¤Î·î9¤Î¼ç±é¤Ë!?¡É¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¹âÍÈ´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤«»ä¤âº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº£²ó¤ÎÌò¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¹â¹»¤òÂà³Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ä´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿¦¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤¬É¬Í×¡£»ä¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Èº¬À¡É¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¸¤ÍÍ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤ÇÌ¡²è¤ä¾®Àâ¤Ê¤É¸¶ºî¤Î¤¢¤ë¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ë¤Ï½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Âºß¤¹¤ëÊý¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼ÂºÝ¤ËÀèÀ¸¤È¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ð²»ÇÈ¤È¤¤¤¦Ìò¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÂè1ÏÃ¤«¤é¸Ð²»ÇÈ¤Î¸µ¥ä¥ó´¶¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤ä¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¸¤á¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¸Ð²»ÇÈ¤Î²áµî¤ä¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤âÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð²»ÇÈ°Ê³°¤Ë¤âÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¥ã¥éÆ±»Î¤Î¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ½é¤á¤Î·îÍË¤è¤ë9»þ¤«¤é²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£ºî¤ÏÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸Ð²»ÇÈ¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ñ¡¢¸µ¥ä¥ó¤é¤·¤¤¸ýÄ´¤ä³Ê¹¥¤¤¤¤»Ñ¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¹âÌÚÍ³²Â¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô¡¿¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢6Ç¯Á°¤Ë»ä¤Î½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤ä¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅù¿ÈÂç¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦¤ËÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ä¤Ã¤È¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ëÊª¸ì¤ò¹Í¤¨Ãµ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£ºî¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤ÎÀèÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÀèÀ¸¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤´±óÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄü¤á¤é¤ì¤º¡¢²¿ÅÙ¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£¸å¤Î°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÈÀèÀ¸¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¡ß°å¼Ô¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÂßÀîÁï»Ò¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£üâÌÚ¤µ¤ó¤â»ä¤â¡¢²áµî¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡£º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤ËµÓËÜ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬嚙¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Âºß¤ÎÀèÀ¸¤Î¡¢°ìËÜ¶Ú¤òÄÌ¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¤µ¤Ë¶¯¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¸µ¥ä¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢°åÎÅ¤È¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òº¬ËÜ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËËÂ¤®¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âËþºÜ¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¸½Âå¤Î°åÎÅ¤ÎÌäÂêÅÀ¤â±Ô¤¯ÆÍ¤¯¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Í£°ìÌµÆó¤Î°å»Õ¡¦¸Ð²»ÇÈ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
