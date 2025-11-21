巨人から育成ドラフト２位指名を受けた立正大の林燦（はやし・きら）投手（２２）が２０日、都内で仮契約した。支度金２９０万円、年俸４００万円で背番号「０１２」に決定。最速１５２キロ右腕は１６０キロを目指すとし、日本ハムジュニアでチームメートだった育成・大津綾也捕手（２２）と１軍でバッテリーを組むことを目標に掲げた。

球団旗の前で力強く長所をアピールした。「強気で内角を攻めたり、フォークで三振を取るパワー系の投手です。直球でどんどん押していくスタイルです」。大学入学以降にトレーニングを重ね、球速は１０キロ以上アップ。主に守護神として活躍した。「目標は１６０キロです。ただ速い球を投げるだけでは打たれると思うので、質や制球も高められれば」と見据えた。

先発、リリーフともに可能性を秘める本格派。担当の大場スカウトは「試合前の準備、ルーチンは私が視察してきた中でずっと継続できる力を持っていて評価させていただいた」と取り組み姿勢の良さを挙げ、伸びしろに期待した。

小６時に日本ハムジュニアで同僚だった大津と再会を果たす。「そうなれるように頑張ります」と、２人で支配下登録され１軍で共闘する未来を思い描いた。（片岡 優帆）

◆林 燦（はやし・きら）２００３年４月２２日、北海道・千歳市出身。２２歳。小６時に日本ハムジュニアに選出。広陵から立正大に進み、東都２部通算１９登板１勝２敗、防御率２・７８。今秋の駒大との入れ替え戦で好救援し、１部昇格に導いた。１８３センチ、８５キロ。右投右打。