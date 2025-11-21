秋のマイル王決定戦「第42回マイルCS」の出走馬が20日、確定した。今秋のJRA・G1は関東馬が5連勝中。98年以来27年ぶりの6連勝へ、今年は実力馬7頭がエントリーした。中でも注目は昨年3着のウインマーベル。今年の安田記念でも5着に好走しており、3度目のマイルG1で初戴冠を狙う。同レースの枠順は、21日に発表される。

関東馬に風が吹いている。ウインカーネリアン（スプリンターズS）→エンブロイダリー（秋華賞）→エネルジコ（菊花賞）→マスカレードボール（天皇賞・秋）→レガレイラ（エリザベス女王杯）と今秋のG1はここまで美浦所属馬が5連勝。今週のマイルCSも制覇となれば、98年のオフサイドトラップ（天皇賞・秋）→セイウンスカイ（菊花賞）→メジロドーベル（エリザベス女王杯）→タイキシャトル（マイルCS）→エルコンドルパサー（ジャパンC）→スティンガー（阪神3歳牝馬S）に続く27年ぶりの6連勝となる。

記録がかかる一戦に関東馬は7頭が参戦。その全頭がG1もしくはG2を勝っており、実力派ぞろいのラインアップだ。中でも激走気配漂うのが重賞4勝馬ウインマーベル。22年スプリンターズSでは首差2着とあと一歩のところでG1戴冠を逃した。今年の安田記念でも5着に好走し、6歳でも衰えを感じさせない。

昨年のマイルCSは10番人気の低評価を覆して3着に好走したものの、決して実力を発揮したとは言えなかった。当時は京都コースが2回目の参戦で淀の下り坂に対応仕切れず、スムーズな加速ができなかった。ここ1年はその課題克服に注力。調教では、坂でもバランスを崩さないようなフォーム修正に取り組んだ。前哨戦にはあえて京都で行われるスワンSを選んで“予行練習”。深山師も「走り方は良くなっている」と成果を実感している。

万策を講じて昨年以上の走りを。「なんとか大きいところを獲らせてあげたい」と師も愛馬のタイトル奪取を切に願う。馬名の由来は「冠名＋驚くべきこと」。あっと驚くウイン（勝利）を見せられるか。

《関東馬連勝記録は「11」》関東馬のG1連勝記録は「11」。85年朝日杯3歳Sから翌86年エリザベス女王杯まで。一方、関西馬は14連勝が最多。00年宝塚記念〜01年フェブラリーS、03年フェブラリーS〜菊花賞、13年ヴィクトリアM〜阪神JFと3度記録している。