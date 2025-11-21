お金にだらしない夫に限界→義母が放った衝撃の一言がヤバすぎ「もう離婚しかない」「子どもかわいそう」【ママリ】

「貯金ゼロ、借金まみれ」夫の赤い封筒に絶句…義母「我慢して助け合え」もう離婚しかない？

専業主婦、双子の母です。

旦那はお金にだらしがないです。

借金、家賃や市民税滞納、おまけに生活費もくれません。



借金が毎月返済されてないから一括請求され、転売目的でiPadやゲームを後払いで旦那が購入したのですが払わないので赤い封筒で請求書が来ました。



義母に相談したら「どんなに理不尽な事でも我慢して夫婦で助け合うべき、妻が家庭を守らないと！息子から食費貰ってるんでしょ？(4ヶ月間だけ)だったら嫁さんも助けないと！昔はもっと大変で～…」とか色々言われました。



正直返ってくるあてもないので払いたくありません。ましてや転売目的に買った物を。



助け合いの意味が違うと言っても聞く耳持ちませんでした。



どんなに理不尽な事でも我慢して助け合うべきなんでしょうか？

離婚考えてます(^^) 出典：

qa.mamari.jp

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

双子のママである投稿者さんは現在は専業主婦なのですが、夫には金銭面に問題があり、借金を抱えているとのこと。家賃や市民税なども滞納しており、その上、転売目的で後払いで購入したゲーム機器の請求書も届いているようです。



義母に相談しても「理不尽なことでも夫婦で助け合うべき、妻が家庭を守るべき」と言われ、相手にしてもらえなかった様子。



夫から生活費すらもらっていないのもかかわらず、返って来る見込みがないお金を支払うことが助け合うということなのかと、理不尽なことも我慢しなければならないのかと悩み、離婚を考えているようです。

一緒に居る意味が無い！離婚しかない！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには「離婚一択」との声が届きました。



順番にご紹介します。

離婚しかないです！

義母も毒ですねw さすが親子っ！



双子ちゃんのママということなので、ご自身の実家に頼れるのであれば、離婚しない理由がないです😊 出典：

qa.mamari.jp

一緒にいる意味があるのでしょうか？



離婚一択です！ 出典：

qa.mamari.jp

離婚一択ですね！

お子さんがいるなら尚更です！

保育園、小学校とお金がかかるようになってくると可哀想な思いするのは子供ですから☺️ 出典：

qa.mamari.jp

子どもが居るなら尚更、離婚すべきだとの声が届きました。実家に頼ることができる状態なのであれば、離婚する以外ないとのこと。



今の状況で夫婦が一緒に居る意味がないとの声も寄せられています。子どもが成長するとともに、掛かるお金も増えていきます。双子なのでお金も2倍になりますよね。1番つらい思いをさせるのは子どもになるので、今のうちに離れた方が良いかもしれませんね。



次に、離婚するかどうかによらず、投稿者さんも仕事をすべきとの声をご紹介します。

離婚とわずさっさと働きますね。 出典：

qa.mamari.jp

現在、投稿者さんはお仕事をされていないとのことですが、今後の生活を考えると、離婚するかどうかに関わらず「働くべきでは」という声も寄せられています。



特に、夫からの生活費があてにできない状況が続くのであれば、子どもたちを育てていくためにも、投稿者さん自身が収入を得る必要があるという意見も見られました。



すでに投稿者さんは休職中とのことで、すぐに働き出すのは簡単ではないかもしれません。双子のお子さんを保育園に預ける準備など、すぐに動けないもどかしさも感じておられるのではないでしょうか。

「夫婦で助け合う」とは何か

双子の子育てをしているだけでも毎日が大変なはず。そんな中で、夫が金銭面で無責任な状態が続くようでは、投稿者さんの心身がどんどんすり減ってしまいますよね。



子育てや家事に加え、夫が作った借金まで背負う…それを「夫婦の助け合い」と呼ぶのは、義母以外にはなかなかいないのではないでしょうか。

夫が変わらない限り、その負担を一人で抱えるのは投稿者さん。そして、その影響をもっとも受けてしまうのは、何より子どもたちかもしれません。



誰のために、何を守るべきか。改めて考えさせられる投稿でした。

私が悪いの？夫が【妻の鍵アカ覗き】プライバシー侵害？愚痴を書いた罪悪感とモヤモヤが止まらない

吐き出しです。

旦那にスマホをみられました。

それもよりにもよって鍵垢にして誰も見られないようにしているXのアカウントでした。



私は人に悩みや愚痴を相談するタイプではなく、いつもそのXのアカウントに自分なりの文章にして投稿するのがストレス発散になってました。

フォローフォロワー0人の鍵垢ですので、誰にみられるわけでもなく、少し汚い言葉をつかうこともありました。(クソ旦那、別れたい等…)

でも本心ではないというか、怒りやイライラがピークに達したときに書きなぐっていたのでいつもそんなことを思っていたわけではないです。

あとから読み返して、あーあの時こんなにイライラしてたんだなーとか思ったりして備忘録的な意味で楽しんでました。



その愚痴ツイートの数々を旦那にみられてしまいました。

私のスマホをベビーモニター代わりにしているので、私がお風呂に入るあいだ子どもを見守ってほしくて旦那に預けていた時です。

今思えば信用しすぎていたな、脇が甘かったなと思います。



旦那的には私がそんなことをツイートしていることが衝撃だったみたいで、そこから2日程そっけないというかへこんでいる態度で、普段しない家事もしてくれたりして様子が変だなと感じていました。

そこから旦那が耐えきれなくなったみたいで、スマホを勝手にみたこと、今まで私がそんなことを思いながら育児をしていたなんて思っていなくて、そんなことを思わせてしまった自分の行動について謝られました。



正直私は、別に行動を改めてほしいなんて思っていなくて(もっと家庭的になってくれたらありがたいはありがたいですが)自分の中のイライラを昇華するために書き連ねてた文章で、旦那を傷つけてしまったことがすごく悲しくて、ツイートの内容は気にせず普段通りでいてほしいことを伝えました。



ですが、この話し合いの翌日の今も旦那はあまり元気がなく、私もなぜか罪悪感というか、自分の中の汚い黒い一面を見られてしまって愚痴ツイートをしていたことを後悔しています。そのアカウントも消しました。

でも本来は自分の中で完結していたアカウントであり、自分の中で留めていた感情なのに勝手にスマホをみてきた旦那が全面的に悪いのでは？？と考えがグルグルしてます。



長々とすみません。

頭の中で考えているとずっと悩んでしまいそうなので、ここで文章にさせてもらいました。



とりあえず、人のスマホを勝手にみるなら相当の覚悟でみてくれということです笑 出典：

qa.mamari.jp

人によってストレス発散の方法は違うと思うのですが、投稿者さんの場合は鍵垢で気持ちを吐き出すことが大事なストレス発散の場だったようですね。夫は勝手に見てしまったこととそこに書かれていた内容への罪悪感で黙っていられずに謝罪をしてくれたものの、謝罪をされたせいで投稿者さんは逆にモヤモヤしてしまいます。



心の中で黒い感情を持つことは当たり前ですし、夫に対しての愚痴があるのも普通なこと。フォロワーがいない鍵垢ですし、貴重な吐き出し場所をなくしたモヤモヤ感は理解できます。

夫への罪悪感とモヤモヤにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「投稿者さんは悪くない」という意見がありました。

わざわざXを見つけたって事は他にもLINEやら写真やら他のsnsとかも隅から隅まで見られてそうでなんか嫌ですね…



たまたま人から来てるLINE開いちゃった！って感じなら分かりますけど。



それで勝手に凹まれても困るし、おなつさんは悪くないと思います😂 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんが夫にスマホを預けたことからきっと信頼関係がしっかりとあったのだと思うのですが、まさか鍵垢の投稿を見ていたとは思わないですよね。夫はつい気になって見てしまったのかもしれませんが、その行動が結果として信頼を壊してしまったのだと思います。投稿者さんはやましいことをしていた訳ではないですし、あくまでも自分の気持ちの整理のために綴っていたわけですから特に悪いところは見つからないですよね。



他にもこんな意見がありました。

私のことかと思いました😂笑

私もフォロワー0の鍵垢でストレス発散投稿してました。

スマホ勝手に見られ、私達の場合は離婚しました。離婚後不倫されてたことが発覚したので、結局私をうまく理由にされ別れた形でしたが😂



ご主人、自分の行動について謝るなんてすごいです🥺

でもスマホ勝手に見ることはこちらとしては嫌ですよね。いくら夫婦でもプライバシーってあるよなぁと私個人は思います🤔

おなつさんは悪くないですよ🥺✨️ 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんのようにストレス発散のためにSNSを使っていたという方からも投稿者さんは悪くないというコメントがありました。夫婦といえども見られたくないことがあって当たり前ですし、勝手に見るというのは良くないことですよね。投稿者さんの夫は自分の行いを反省して謝罪してくれましたが、落ち込むくらいなら初めから見るべきではないですよね。



夫婦それぞれにルールはあるとは思いますが、相手の気持ちを尊重したうえで個人の考えも大事にしながら双方が納得できる着地点を見つけられたらいいですよね。

『それ、間接キスだよ！？』夫が飲み会で同僚（女性）にアイコスを貸すたび嫌悪感…これって普通ですか？

夫が会社の同僚（女）に飲み会のたびに

自分のアイコスを貸してあげてる事が発覚しました。



私はその話を聞いて嫌な気持ちになったのですが

みなさんはどう思われますか？



もちろん、間接キスをしているわけではありません。

普段から握って吸っている電子タバコの本体機器を貸し、

タバコ自体は新しいものをあげているそうです。

…が、機器の共有って、間接キスに近いものがある気がして

相手の女性に対して嫌悪感を抱いてしまいました。





相手女性は普段は吸わないものの、飲み会の席ではタバコを吸いたくなるらしく…

喫煙者は他にもいるのですがいつも夫のアイコスを借りたがるようです。



夫は深い意味は無いし、タバコ吸いたい気持ちが分かるから貸してあげてると言ってはいるものの、



相手の女性は夫に対して多少好意を持っているように感じます。



みなさまならどう思われますか？

またどのように対処されますか…？

知恵をお貸しください。 出典：

qa.mamari.jp

電子タバコを吸っている人は他にもいるのに、毎回投稿者さんの夫から借りている女性。周囲からは誤解される可能性が十分にあるのではないでしょうか。



普段夫と同僚とどのように関わっているのかはわからないものの、既少なくとも投稿者さんは夫が電子タバコを貸すことをよく思っていないのですから、控えてほしいものですよね。

同僚の行為にさまざまな意見が

この投稿にさまざまな声が寄せられていました。



その中に「嫁が嫌がる時点でやめるべき」というコメントがありました。

嫌です！

気にしない人もいるかもですが、嫁が嫌がる時点でやめてほしいです！



それと、私も昔喫煙者だったけど、やってる事タバコ一本ちょうだいと変わらなくないですか？

頻繁に使わなくても買えよって思います 出典：

qa.mamari.jp

嫌がることをわざわざ続ける行動に問題があるという声です。電子タバコを貸さないだけで仕事がやりにくくなるのか謎ですし、なぜそこまで同僚に気を使うのかモヤモヤしてしまうでしょう。



他にも「既婚者なのに異性に貸すのはデリカシーがない」というコメントがありました。





元喫煙者ですが飲み会で充電無いからとかで男女問わずアイコス貸してって言う人多いです😭ww

貸してる方は何も考えてないですw

独身ならともかく嫁さんがいるのに異性に貸すのはデリカシーないです😤笑



相手の女は毎回旦那さんに言うのはキモイです…買えよww

メルカリで中古のアイコスでも買って

嫁からのプレゼント💛という事で

あげましょ😂ww 出典：

qa.mamari.jp

電子タバコだと充電切れで使えないというトラブルもあるものなのですね。デリカシーがないという言葉には納得感があります。



上司なら気を使う気持ちは分かりますが、相手はあくまでも同僚。嫌がることをしないというのは夫婦関係においてとても大事なことですし、同僚よりも妻の思いを尊重してほしいシーンですよね。夫には今一度それを理解してもらい、同僚との関わり方について考えてもらう必要があるのではないでしょうか。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）