韓国から金塊を密輸したなどとして、男2人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。密輸されたとみられる金塊は、これまでに108億円ほどで売却されているということです。

逮捕されたのは、千葉県の職業不詳・館野仁容疑者（53）と東京・江戸川区の中古品販売会社代表・桜井純容疑者（45）です。

館野容疑者らは、去年8月、仲間と共謀し、金塊4キロ、4700万円相当を韓国から密輸し、羽田空港の税関で消費税あわせて470万円の支払いを免れた疑いなどがもたれています。

捜査関係者によりますと、館野容疑者は日帰りで韓国に渡航し、金塊をスーツケースに入れて帰国したとみられています。

事件当日、館野容疑者が羽田空港の敷地内でこの金塊を紛失していて、落とし物として届いたことで事件が発覚しました。

2人は、おととし1月からの1年半ほどで、東京と韓国を200往復以上していたということで、同様の手口で金の密輸を繰り返していたとみられています。

また、館野容疑者はおととし3月から去年8月までの間、都内の買取店で、密輸したとみられる金塊およそ1トンを108億円ほどで売却していたということで、警視庁は組織的な犯行とみて実態解明を進めています。