メジャーリーグ野球選手OB会（MLBPAA）は20日、MLBネットワークで、ボビー・ウィットが2年連続で「ハート＆ハッスル賞」の年間最優秀受賞者に選ばれたと発表した。

「ハート＆ハッスル賞」は、MLBPAAによって2005年に創設された賞で、野球への情熱を持ち、競技の価値観、精神、伝統を最も体現した現役選手に与えられる。

受賞者はOB選手と現役メジャーリーガーの投票で決まる。MLBPAAは、各チームと関係の深いOB選手で構成された30の委員会を設置し、熱意、向上心、努力、そしてオン・オフ両面での姿勢を基準に各球団1名の候補者を選出。シーズン終盤には、ファン、全OB、現役選手の投票で、30人の候補から最終受賞者を決定する。

ウィットは、メジャー4年間すべてでロイヤルズの代表選手に選出されており、同賞創設以来、2度の受賞はクレイグ・ビジオ（2006、2007）に次ぐ史上2人目となる。

ウィットはMLBネットワークの番組で「本当に光栄です。これは選手が投票してくれる賞なので、特にお気に入りのひとつです。いつも全力でプレーしたいと思っています。それは父から教わったことなので」と話している。

同賞を初めて受賞したのは2005年のデビッド・エクスタイン、2012年にはマイク・トラウト、2018年はムーキー・ベッツが受賞している。