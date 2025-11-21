「5つ買い取りしないと帰れない」居座り続ける強引な買取業者に提示された金額とは…【ママリ】

年末の大掃除で、大量の不用品がでたミワカモ(@miwakamo_)さん宅。売却するために、出張買取サービスを利用しますが、早々に「買い取りできるものがありません」と告げられてしまいます。さらに、業者に「5つ買い取りしないと帰れない」と言われ、ミワカモさんは売るつもりがなかったものを出す羽目になってしまいました…。『カモられた話』をダイジェスト版でごらんください。

どんどん品物を査定にだしてしまったワケ

年末の大掃除で大量にでた不用品を売却するために、出張買取サービスを利用したミワカモさん。ところが、「買い取りできるものがありません」と告げられてしまいました。仕方ないと諦めかけたところ、「5つ買い取りできないと帰れない」と業者に言われてしまいます。



不審に思いながらも、次々と売るつもりがなかったものを査定に出してしまいました。その行動は、「早く終わってほしい、早く帰ってほしい」という思いからでした。

査定の結果に驚きつつも…

かつて、祖母から受け継いだ思い出の指輪まで査定にだしてしまったミワカモさん。査定結果が「5万円」と聞いて驚きますが、もうこれ以上、出せる品物はありません…。



そろそろ、業者には帰って欲しいのですが…。

思わず「は？」査定金額が急落

買い取ってほしかったものは「価値なし」と判断されてしまい、逆に、売却する予定ではなかったものを手放してしまうこととなってしまったミワカモさん。とうてい、納得できる結果ではありませんね。



ですが、小さい子どもを抱えながら、1人で対応するのはとても大変です。不審に思いながらも、早く業者に帰って欲しくて、デジカメや指輪などを売却してしまいました。



本作では、悪徳な買取業者に出会い、手放す予定がなかった品物を売却してしまった様子が描かれています。ですが、業者の不審点に気づき、消費者センターへ相談し、品物を取り戻すために奮闘します。



査定結果に納得できなくても、素人では判断できませんよね。さらに、小さい子どもを抱えながらだとタイムリミットを感じるため、早く終わらせることを考えてしまいます。詐欺被害にあわないために、信頼できる業者を選ぶことが大切ですね。

