巨人からドラフト１位で指名を受けた鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）の背番号が、サウスポーのエース番号である「２１」に決まった。２０日、埼玉・川越市内のホテルで契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円で仮契約。過去に「２１」を背負ってきた高橋一三、宮本和知、高橋尚成ら、左の好投手の系譜を継ぎ、１年目の目標として開幕ローテーション入りと「貯金５」を掲げた。

竹丸はキラキラと目を輝かせ、期待を膨らませた。仮契約を結び、背番号は「２１」に決定。最速１５２キロを誇る左の先発として期待のかかる左腕は「とても良い番号をいただいたので、『この番号といったら竹丸』といってもらえるように頑張っていきたい」と堂々と口にした。

偉大な左のエースの背中を追う。背番号「２１」は高橋一三、宮本和知、高橋尚成が背負い、井上が熱望するなど左のエース級の投手が背負ってきた番号だ。さらに、藤田元司や堀内恒夫が入団時につけ、そこから背番号「１８」を背負う大エースまで飛躍を遂げた出世番号でもある。水野編成本部長から「２１が空いていて格好いい、竹丸選手に似合うんじゃないかなと。即戦力左腕として期待して入団していただきますので、もちろん１年目から開幕ローテに入って、いけるところまでいってほしい」と言葉をかけられ、「今まで偉大な選手がつけてきた番号なので、その番号に恥じない選手になりたい」と左のエースへの成長を誓った。

目指すは貯金のできる投手だ。１年目の目標には「開幕ローテをしっかり（つかみたい）。そして貯金を５個つくれるように」と掲げた。過去に球団で１年目に貯金５以上を稼いだ投手は８人のみで、堀内、上原浩治、菅野智之といった名投手ばかり。今季のチームでも貯金を５つ以上したのは山崎（７）とグリフィン（５）だけだ。「１０勝しても１０敗したら意味がない。優勝するためには８勝３敗の方がいいのかなと思うので、貯金５つにしました」と理由を説明した。

私生活でもしっかりと貯金する倹約家だ。「いらないものは買いたくないのできっちりやっています」と財布のヒモは固めで「（貯金は）計画的にちゃんとしてます」。ただ、契約金の使い道を問われると、「１つ考えているのは今まで小学校から野球を続けてきて小、中、高、大、社会人といろんなチームにお世話になった。そこへの寄付は考えています」と即答した。

会見でも基本的にはポーカーフェースだが「試合に勝った時はうれしいので、そういうときは（表情が）崩れると思います。満員の東京ドームで投げることが一番の楽しみです」と話すと、さわやかな笑みが広がった。プロの舞台で、自身、そして多くのファンにも笑顔を咲かせていく。（水上 智恵）

◆巨人投手のルーキーイヤー貯金５以上 巨人で新人投手が１年目に貯金５以上は過去に８人。一番最近は１３年の菅野智之で貯金７（１３勝６敗）、左腕に限れば３９年の中尾輝三で貯金７（１２勝５敗）だ。２６年に竹丸が貯金５以上となれば１３年ぶり９人目、左腕では８７年ぶり２人目となる。ちなみに今季の巨人投手陣の貯金は山崎が７（１１勝４敗）、グリフィンが５（６勝１敗）と、５以上は２人だけだった。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２３歳。崇徳では甲子園出場なし。城西大では２年春に２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１．５２（リーグ２位）の成績を残す。鷺宮製作所では今年３月の「ＪＡＢＡ東京大会」ではＪＦＥ東日本との準決勝に先発し、８回２失点と好投するなど優勝に貢献。変化球はチェンジアップ、スライダー、カーブ、カットボール。１７９センチ、７５キロ。左投左打。