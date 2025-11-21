俳優の橋本環奈（２６）が、来年１月１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜、後９・００）で「月９」に初主演することが２０日、分かった。

実在する医師の半生を基にした医療ドラマで、元ヤンキーの脳神経外科医という異色の役どころを演じる。パンチの効いた金髪＆特攻服姿のビジュアルも解禁され、新年１発目の月９を熱く盛り上げる。

憧れの月９で看板を背負う橋本は「ドラマっ子な私は小さな頃から月９作品をたくさん見て育ってきたので、オファーをいただいた時は『自分があの月９の主演に！？』と、うれしさもあり驚きもありました」と喜びを爆発させた。役どころを「挑戦的」と位置付け、すでに始まっている撮影の日々を「ドキドキワクワクな高揚感でいっぱい」と心境を口にした。

今作は、バリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が親友の死をきっかけに猛勉強を経て、脳神経外科医となり、ヤンキーマインドで矛盾と問題だらけの医療現場を改革していく物語だ。

ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（２４〜２５年）で金髪ギャル役、日本テレビ系「今日から俺は！！」（１８年）でスケバン役を演じ、個性的な役どころで視聴者の度肝を抜いてきた。１１年の俳優デビューから１５周年を迎える来年、“元ヤンドクター”というニューヒロイン像をどのように演じるか、注目だ。