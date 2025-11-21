▼コッツォリーノ（池上師）使うごとに少しピリッとしてきているので、刺激を与えず調教を行った。予定より速い時計だったが、無理せず楽に出せていた。

▼サレジオ（プーシャン）先週と比べものにならないくらいグッドコンディション。馬体は素晴らしいし、直線に向いたときの反応はいい馬のそれ。

▼ストームサンダー（樋口助手）動きは良かったです。体は大きくないんですが、ストライドが大きいからなのか、思っている以上に時計が出ていました。

▼ゾロアストロ（宮田師）先週しっかり追ってもらったし、今日はソフトに。メンコを外して集中してハッピーに走っていた。依然ストライドはいい。

▼テルヒコウ（藤田助手）初戦に比べて、しっかり乗り込めています。ポテンシャルを感じる馬。今回は左回りになる日曜に負荷をかけています。

▼パントルナイーフ（太田助手）調教のピッチを上げるにつれ、硬さは改善してきた。稽古を積めたし、精神的な成長もうかがえる。

▼リネンタイリン（内田）状態はキープ。前回みたいにリズム良く乗れれば。

▼ローベルクランツ（小林師）先週にしっかりやっているので今週は整える程度。カイバも食べて納得のいく状態で出せそう。