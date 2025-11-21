久々に顔を合わせたとき、ふとした言動に親の老いを感じるものです。実は、高齢者にとって「住み慣れた自宅」こそが、交通事故の約4倍もの死亡事故が起きる危険な場所となりえるのです。親の命を守るために、子どもが今すぐ確認すべき「実家の点検ポイント」と、意外な事故のリスクについてみていきます。

「もう、届かないんだよ」かつて頼もしかった父の弱音

「実家の玄関を開けた瞬間、なんとなく薄暗いなと感じました。でも、最初は『節電かな』くらいにしか思わなかったんです」

都内のメーカーに勤務する佐藤健一さん（52歳・仮名）。昨年の年末、1年ぶりに地方の実家へ帰省したときのことでした。健一さんの父、茂さん（82歳・仮名）は、5年前に妻（健一さんの母）を亡くしてからひとり暮らしを続けています。若い頃から手先が器用で、日曜大工はお手のもの。実家の修繕や庭木の手入れなど、なんでも自分でこなす頼もしい父親だったそうです。

しかし、久しぶりの実家は、どこか様子が違っていたとか。夜になり、台所に行こうと廊下に出たところ、スイッチを押しても電気がつかないことに気づきます。暗闇の向こうからやってきたのは茂さんでした。

「暗闇から出てくるからびっくりして。『こんな暗闇でなにしているんだよ！』と大声を出してしまいました。そこで廊下の電球が切れていることに気づいたんです。父は『ああ、そうなんだ。切れてから、もうだいぶ経つかな』と、当たり前のように言っていました」

予備の電球くらいあるだろうと、健一さんが交換しようとすると、背後から父の小さな声が聞こえました。

「脚立に乗るのが怖くてな。もう、届かないんだよ」

その言葉に、健一さんは言葉を失いました。かつては屋根に上って瓦のズレを直していた父が、たかが天井の電球交換を「怖い」と言って諦めている。思っていた以上に、父の老いが進行していることを、このとき初めて知ったのです。

すると、家の中の気になるところが次々と目に入ってきました。居間の隅には読み終わった新聞紙が束ねられずに平積みされ、電気カーペットのコードは動線を横切るように伸びています。廊下のほか、電球が切れたままのところはほかにも……。

健一さんが脚立を持ってくると、茂さんは「すまないな」と椅子から立ち上がろうとしましたが、その動きも以前よりずっと緩慢になっていました。

新しい電球に取り替え、スイッチを入れると、パッと明るい光が廊下を照らしました。「ああ、電気がついたのは半年ぶりだ。やっぱり明るいのはいいな。ありがとう」眩しそうに目を細める父の顔には、安堵の色と同時に、自分ではもうそれができないのだという、諦めにも似た寂しさが浮かんでいるように見えたといいます。

交通事故の約4倍。高齢者を襲う「住宅内事故」のリアル

健一さんが目の当たりにしたように、高齢者にとって最も身近で、かつ重大な事故現場となり得るのは「住み慣れた自宅」です。

消費者庁によると、高齢者の「不慮の事故」による死亡者数のうち、「転倒・転落・墜落」による死亡者数は、令和3年で9,509人。一方で交通事故による死亡者数は2,150人でした。さらに、転倒事故の発生場所として最も多いのが「住宅」であり、その約半数を占めているという現実があります。

なぜ、慣れ親しんだはずの家で事故が起こるのでしょうか。最大の要因は、加齢に伴う身体機能の低下と、住環境のミスマッチです。視力の低下により薄暗い場所での段差が見えにくくなり、筋力の低下ですり足気味になることで、わずかな段差やカーペットの縁にもつまずきやすくなります。

健一さんの実家のように、切れた電球を放置することは、転倒リスクを劇的に高めます。特に夜間のトイレ移動などは要注意です。東京消防庁のデータでも、高齢者の「ころぶ」事故の発生場所として「居室・寝室」がトップです。「玄関・勝手口等」、「廊下・縁側・通路」と続きます。

こうした事故を防ぐために、親がひとりで暮らす実家に帰省した際、子がチェックすべきは「室内の安全」です。

・照明の明るさ：電球が切れていないか、足元が暗くないか。

・床の障害物：新聞紙や雑誌が床に置かれていないか。電気コードが動線を横切っていないか。

・段差の解消：玄関マットやカーペットがめくれていないか。

これらは、元気な現役世代にとっては些細なことでも、高齢者にとっては命取りになりかねない「危険な罠」です。親が「できない」「怖い」と言い出す前に、子がそのサインに気づき、LED電球への交換やセンサーライトの設置、床の片づけといった具体的な対策を講じることが、親の命を守ることに繋がります。

