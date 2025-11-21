ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò1ËÜÂÇ¤Ä¤è¤êÂÇÎ¨¤ò¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×Íèµ¨¤â0ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦
¡¡¡Ö0ËÜÎÝÂÇ¡×¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¡£ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥´¥ë¥Õ2026¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï¡¢º£µ¨Æ±ÍÍ¤ËÄ¹ÂÇ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ä¤Ê¤®Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µåÃÄ½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢½é¤Î0ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÃæÌî¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¹³Ñ¤Ë°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ëÂÇ·â¤¬Éü³è¤·¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íèµ¨¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò1ËÜÂÇ¤Ä¤è¤ê¤Ï¡¢ÂÇÎ¨¤ò¾å¤²¤¿Êý¤¬¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¡Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤òÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤òµá¤á¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à²þÎÉ¤ËÎå¤ó¤Àºòµ¨¤Ï¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨¡¦232¡¢Æ±¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î127°ÂÂÇ¤ÈÄãÌÂ¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦282¡¢150°ÂÂÇ¤ÈV»ú²óÉü¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¿ô»ú¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍî¤Á¤ë·¹¸þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Íð¤ì¡¢ÂÎ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¼ºÇÔ¤ò¶µ·±¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤·¤ÆËÜÍè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£»°¿¶¤Ï97¤«¤é77¤Ø¤È¸º¤Ã¤Æ¼«¸ÊºÇ¾¯¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖµÕ¤Ë¡ÊËÜÎÝÂÇ¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤¦¤¤¤¦Íß¤¬½Ð¤º¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£µ¾ÂÇ¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î44¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âç»³¤é¤Ë¤è¤ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ø¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¾¡¼¥ó¡×ÀßÃÖ¤ÎÍ×Ë¾¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÉÔÊÑ¡£°ìÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼Åª¤Ë¤â³Ú¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÊÌ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤â¤¦Èá»´¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¹ï¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿¡£1W¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï250¥ä¡¼¥É¤È·è¤·¤ÆÈô¤ÖÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃúÇ«¤Ë°ìÂÇ¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÃæÌîÎ®¤À¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ïº£Ç¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë°ìÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡û¡ÄÃæÌî¡Ê¿À¡Ë¤Ïº£µ¨Î¾¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì3·å¤Î135»î¹ç¤ÇÀèÈ¯2ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´143»î¹ç½Ð¾ì¤ÎËÜÎÝÂÇ0ËÜ¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤Î2ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÂìÂô¡ÊÀ¾¡Ë¤¬2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤66»î¹ç¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó125»î¹ç¤Ç¤â0ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Îºå¿À¤Ç100»î¹ç°Ê¾åÀèÈ¯2ÈÖ¤òÌ³¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥óËÜÎÝÂÇ0ËÜ¤Ïµ×»ü¾È²Å¤Î94Ç¯¡Ê2ÈÖ100»î¹ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó130»î¹ç¡Ë¡¢96Ç¯¡Ê2ÈÖ124»î¹ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó130»î¹ç¡Ë°ÊÍè29Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡Ê3ÅÙÌÜ¡Ë¡£89Ç¯ÏÂÅÄË¤â2ÈÖ108»î¹ç¤Ç0ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó129»î¹ç¤Ç¤Ï1ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£