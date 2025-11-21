「大相撲九州場所・１２日目」（２０日、福岡国際センター）

横綱豊昇龍は高安との激闘の末に、押し出して２敗を守った。横綱大の里、関脇安青錦も２敗をキープし、大混戦の中で最終盤の３日間を迎える。デイリースポーツ評論家・元横綱武蔵丸の武蔵川親方は連敗を止めた大の里の一番を不安を払拭する完勝とし、安青錦と対戦する１３日目に「立ち合いが勝負」と見通しを語った。

◇ ◇

２敗の３人がそろって勝って、優勝争いは面白くなったね。大の里は押し相撲の王鵬を相手に、右差しからまわしを取ってしっかりと前に出た。横綱になって初めて連敗していたけど、不安を払拭する完勝だったね。

前半で２敗していた豊昇龍は尻上がりに調子を上げてきたね。誰でも序盤は体が動かないことがある。今はよく動いているよ。駄目押しは良くないけど、気持ちも入って相撲の内容もいいね。安青錦も前日に完敗した影響を感じさせるところはなかったな。

ここから先は３人による星のつぶし合い。１３日目は結びで大の里と安青錦が対戦するけど、注目の一番だね。どちらがまわしを取るか、それとも大の里が一気に持っていくか。立ち合いが勝負を決めることになるのは間違いないだろうね。