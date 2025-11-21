明日花キララの新作ブラが可愛すぎ♡Whip Bunny秋コレクション登場

ランジェリーブランド「WhipBunny（ホイップバニー）」から、明日花キララプロデュースの2025AUTUMNCOLLECTIONが登場しました。SNSでは「可愛いのに色っぽい」と早くも注目を集め、発売直後から人気が急上昇中。繊細な刺繍やツイード、ベロア、ラメ素材など、秋冬らしいムードをまとった全5シリーズがラインナップ。チョーカーやコサージュ、編み上げデザインなどこだわりが詰まった華やかなコレクションは、自分ウケも彼ウケも叶える特別な一着が揃っています♡

秋の新作5シリーズを一挙紹介♪



「DressyFlowerLadyBra&Shorts」（\8250・カラー：MonochromeButterfly/ButterflyPea）は、花々が咲き誇るガーデンモチーフの刺繍が美しい一着。

BORDEAUXとPURPLEの秋色展開で、チョーカーとキャットガーターがセットに♪

「TweedJewelryRoseBraShorts」（\8580・カラー：Blacktweed/Ivorytweed）は、薔薇のコサージュとストーンが輝くラグジュアリーデザイン。

サテンリボンの編み上げが色気をプラスします。

「LuxeJewelryVelourBra&Shorts」（\8580・カラー：RubelliteVelvet/OnyxVelvet）は、ジュエルのように輝くローズモチーフとベロア生地が特徴。

「TwinkleCherryFrillBra&Shorts」（\8140・カラー：BLACKCHERRY/CHERRYRED）は、ラメ糸のチェリー柄にドットチュールを合わせた大人かわいいシリーズ。

「AntiqueRibbonHeartBra&Shorts」（\8140・カラー：LOYALIVOLY/LOYALBLACK）は、乙女心をくすぐるハート×リボンがたっぷり。谷間と腰コードでセクシーな印象に♡

サイズは共通で、ブラはB～Gカップ・アンダー65～75。ショーツは65～D75/EFG65/EFG70がM（87-95cm）、EFG75のみL（92-100cm）となっています。

細部まで可愛い♡デザインの魅力



WhipBunnyの魅力は、細部まで抜かりない“可愛いと色気の絶妙バランス”。

秋らしい素材使いや豪華な刺繍に加え、チョーカーや編み上げリボン、ジュエル風ストーンなど、ランジェリーとは思えないほど華やかなデザインが満載です。

実用性もしっかり備えつつ、身につけるだけで気分が高まる主役級のランジェリーが揃い、シーンに合わせて選べる多彩なラインナップになっています。

秋の気分を高めるご褒美ブラを♡



WhipBunny2025AUTUMNCOLLECTIONは、秋らしさとフェミニンさを兼ね備えた華やかな新作が勢ぞろい。

可愛いだけでなく、色気や上品さも漂う絶妙なデザインで、毎日をもっと特別にしてくれます。

明日花キララプロデュースならではの世界観をまとったブラ＆ショーツは、自分へのご褒美や特別な日のランジェリーにもぴったり♡

完売が予想されるシリーズも多いため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。