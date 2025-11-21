巨人からドラフト１位指名を受けた竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２０日、埼玉県川越市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円で仮契約した。背番号は「２１」に決定。即戦力左腕は来季、阪神との開幕カード３連戦での先発に意欲を見せ、阪神・佐藤輝明内野手（２６）との対戦を熱望した。（金額は推定）

クレバーなサウスポーには明確な意思があった。プロで対決を希望する打者について竹丸は「佐藤輝明選手と一番対戦したい」と即答。「今シーズンの２冠王ですし、本当に一番いい打者だと思います。それが理由です」とはっきりした口調で言い切った。

今季リーグ制覇を果たした阪神は、絶対に倒さなければならない相手。宿敵とは開幕カードの３月２７日からの３連戦（東京ド）でいきなり対戦する。若武者は「もちろん最初の３枚に入れたらベスト」と強い意欲を示した。

伝統の一戦−。巨人軍に入団した選手の宿命であり、虎と対峙（たいじ）する必要がある。「両チームの応援がすごい。その応援を背に受けながら、受け止めながら、しっかり投げていきたい」。敵地・甲子園での登板についても、ポーカーフェースで「アウェー感がすごい強いと思う。押しつぶされないように、しっかり投げたい」と覚悟を示す。

ルーキーイヤーから開幕ローテ入りが期待される即戦力左腕。「貯金を５個つくれるように頑張りたい。１０勝しても１０敗したら意味がない。優勝するためには８勝３敗の方がいい」と力説。新人王についても「取れるなら取りたい」と貪欲だ。安定感抜群の投球で虎の主砲も封じ込め、堅実に白星を積み重ねる。

◇竹丸和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日生まれ、２３歳。広島県出身。左投げ左打ち、１７９センチ、７５キロ。崇徳から城西大−鷺宮製作所に進んだ。大学までエース経験がなかったが、社会人で体力強化して先発の柱に成長した。最速１５２キロ。制球も良く、コンスタントに結果を出せるのが魅力。