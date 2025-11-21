韓国から日本に金の延べ棒を密輸したなどの疑いで、会社代表の男ら2人が逮捕されたことが分かりました。2人はこれまでに1トンにものぼる金を密輸していたとみられています。

■金の密輸疑いで逮捕

関税法違反や消費税法違反などの疑いで逮捕されたのは職業不詳の館野仁容疑者（53）と中古販売会社代表の桜井純容疑者（45）の2人です。

捜査関係者によりますと、館野容疑者は2024年8月21日に韓国から日本に1本あたり1キロの金の延べ棒4本を密輸した疑い、桜井容疑者は2024年8月22日、韓国から日本に1キロの金の延べ棒9本を密輸しようとした疑いがもたれています。

■都内などの金買い取り店で売却 総計1トンにのぼるか

2人は密輸した金を、東京都内など複数の金買い取り店に売っていたとみられています。

館野容疑者が2人分の金を店に持ち込んでいたとみられ、これまでに持ち込んだ回数は157回で総計約1トンにのぼり約108億円で買い取られていたということです。

■事件発覚は“落とし物”

事件が発覚したのは羽田空港に届けられたポーチの落とし物でした。

8月21日に落とし物として届いたポーチの中には、税関には申告されていない4本の金の延べ棒がいれてあったということです。

その後防犯カメラなどの捜査から館野容疑者が落としたものであると判明。

さらにその翌日、韓国から羽田空港に来た桜井容疑者の荷物を東京税関の職員が調べたところ、9本の金の延べ棒がでてきたということです。

■なぜ金密輸…税の還付システム悪用か

日本に金を持ち込む場合は、消費税10％を納める必要があります。しかし、館野容疑者は税関で申告することなく日本での消費税の納付を免れた疑い、桜井容疑者は、免れようとした疑いがもたれているということです。

金を韓国で購入した際に消費税（付加価値税）10％をすでに支払っていて、韓国から日本に輸出する際、日本でも消費税10％を納めるため、申請をすると購入時の税分が還付される仕組みになっているといいます。2人はそのシステムを利用し、韓国を出国時に金の輸出申告済証を提出した上で、韓国に戻った際、税金の還付を受けていたとみられるということです。

■韓国で9億8000万円を不正に得たか

2人は2023年から200回以上日本と韓国を往復していて、金約1トンを密輸していたとみられています。2人は韓国でその分の還付金を申請することで、9億8000万円ほどを不正に受け取り、利益をえていたとみられています。警視庁は捜査を進めるとともに韓国側にも仲間がいるとみて、事件の全容解明を進めています。