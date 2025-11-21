たまごっち人気！アメリカ発祥「ブラックフライデー」４Ｋ液晶テレビが15000円引き 北海道
２０２５年はどんなお買い得品があるのでしょうか。
アメリカ生まれの大規模セール「ブラックフライデー」が、スーパーや家電量販店ですでに始まっています。
おすすめの商品を取材してきました。
冬にぴったりのカジュアルブーツは１６５０円引きの３３００円。
ふわっとなめらかな肌触りが人気のインナーは３３０円安くなって７４８円。
２０１６年から始まったイベントも２０２５年で１０周年。
カジュアルに着こなせるトップスやボトムスは通常の半額ほどの値段で販売されています。
これから需要が高まる冬物商品を中心に、期間限定のお値打ち価格で買うことができます。
（藤得記者）「ブラックフライデー。黒色のパッケージの商品や、こちらのハンバーグは３９６円。ク・ロにちなんだ値段となっています」
ブラックフライデーでは食料品も対象に。
ショウガやニンニクが効いた大粒で食べ応えある唐揚げや、熊本県産の「みかん」がたくさん入ったパックをお得な値段で買うことができます。
（イオン札幌発寒店 石川太一店長）「いろいろ物価が高まっていますので、少しでもお客様に安くご提供できるように努めております」
一部商品を除き、１１月３０日までセールは開催されています。
一方、札幌市内の家電量販店でも先週末からブラックフライデーセールが始まりました。
なかでも目玉商品は…
（ビックカメラ札幌 森猛さん）「こちらダイソンの掃除機になっておりまして、ダイソンおなじみのパワフルな吸引力に合わせまして軽量のモデルとなっておりますので、さまざまなお客様が使いやすい設計となっております」
音は静かでパワフル。
重さもおよそ２．４キロの軽量モデルです。
セール期間中は通常価格から２万円引きの３９８００円で買うことができます。
６５インチの４Ｋ液晶テレビは１５０００円引きの８４８００円。
ほかにも、対象商品では通常の１０％ポイント還元に加え、最大３万円のポイントプレゼントなどお得な特典が目白押しです。
（来店客）「やっぱりお安くなったりとかポイントがちょっと多くなる。（ブラックフライデーは）いいと思います」
おもちゃコーナーではセールを利用した時期先取りの買い物も…
（ビックカメラ札幌 森猛さん）「ブラックフライデーの特別企画で、通常ポイント１０％サービスに合わせまして特別３%ポイントが上がっております。来月クリスマスにもなりますので、この３%ポイントアップを上手に利用されるお客さまも増えております」
セールに合わせて一足早くクリスマスプレゼントの準備を始める人も。
２０２５年はたまごっちが人気を集めているということです。
年末商戦の幕開けを告げるブラックフライデー。
物価高騰で負担が増える家計への救世主となりそうです。