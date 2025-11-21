¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇÉ½ÌÀ¤òÁ°¤Ë¡ÄÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÇºÆ¤Ó¡È¥Æ¥íÂÐºöÉÔÈ÷¡É ÈëÌ©Ê¸½ñ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òÊ£¿ô³ÎÇ§
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬11·î21Æü¤Ë¤âºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤¬ºÆ¤ÓÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÈëÌ©¾ðÊó¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬Ê£¿ô²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
11·î20Æü¡¢Çðºê»ÔÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔµÄÃÄ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢¡¡¿ûÌî¹°°ì ´´»öÄ¹¡Û
¡Ö¤¼¤Ò¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤ò»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡ÚÅìµþÅÔµÄ²ñ ¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®¾¾ÂçÍ´ ÅÔµÄ¡Û
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎºÇÂç¾ÃÈñÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·³ã¸©¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìµþÅÔ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤«¤éÅÔÃÎ»ö¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¼«Ì±ÅÞ¿·³ã¸©Ï¢¡¡´äÂ¼ÎÉ°ì ´´»öÄ¹¡Û
¡ÖÅìµþÅÔÏ¢¤µ¤ó¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇÈµÚ¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êý¸þ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ñ¤«¤éºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï21Æü¤Ë¤âÎ×»þ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÍÆÇ§¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢12·î¸©µÄ²ñ¤Ë»ð¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤ò¤á¤°¤ê¿·¤¿¤ÊÉÔÈ÷¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Çº£Ç¯6·î¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Ë´Ø¤ï¤ëÈëÌ©¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦ÅìµþÅÅÎÏ¤ÎÃ´Åö¼Ò°÷¤¬É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤È¤é¤º¤ËÈëÌ©Ê¸½ñ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥³¥Ôー¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´ù¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈëÌ©Ê¸½ñ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¸·½Å¤Ê´ÉÍý¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼é¤é¤ì¤º¡¢Æ±¤¸¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ÏÊ£¿ô²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ò³°¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¤Ï2021Ç¯¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¤¬»ö¼Â¾å¤Î±¿Å¾¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢¤ª¤È¤È¤·²ò½ü¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊQ.È½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ë»ö°Æ¤Î³µÍ×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¸¡ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
