阪神・藤川球児監督（４５）が２０日、兵庫県三木市の関西クラシックゴルフ倶楽部で「レッツゴー！タイガースゴルフ２０２６」の収録に参加した。以下、藤川監督との主な一問一答。

−去年はこの時期に村上に開幕投手を伝えたと。来季の開幕投手は思い描いているか。

「冬眠していますからね。適当なことは言えないですね。村上に会ってないですしね。今は野球のことを考えてないんですよ」

−侍ジャパンで森下がセンターを守る機会が多かった。井端監督から伝えられていた。

「そうですね。１０月の段階で“やってもらってかまいません、どうぞ”って言ってはいました」

−来年のオプションの１つになるか。

「いや、どうですかね。冬眠しています。起用に関しては、なかなかこの時期は言えないですね」

−複数ポジションは来年も続くか。

「現役中はいつでもその可能性はあるんじゃないですか。１つのポジションでいいという選手がいればいいけど、果たしてどこまで登っていけるんだろうかというのは気にはなりますよね。そこしかできない選手はいますけどね。再来年、ＤＨが入れば打つことかファーストかという選手をセ・リーグでも獲得しやすくなるでしょうけど」