阪神の中野拓夢内野手（２９）が２０日、兵庫県三木市内の関西クラシックゴルフ倶楽部で、サンテレビ「レッツゴー！タイガースゴルフ２０２６」（２０２６年元日午後１０時放送）の収録に参加し、来季も本塁打数０で打率を向上させることを誓った。

発端は大山が契約更改時に発したホームランテラスの設置要望。選手会長は「あるに越したことはないですけど。ホームランバッターじゃないので、そこまで気にならないと思います」と慎重に言葉を選んだ。それでも「左バッター、特に浜風ってところもあるので、あれば気持ち的には楽になります」と大山に寄り添う姿勢も見せた。

今季はキャリアで初めての０本塁打。それでも全試合に出場し、打率・２８２で１５０安打と２番打者として役割を果たした。「ホームランを１本打つよりは打率を上げた方が自分的には良い。そういうバッターでもないですし」。チャンスメークし、中軸につなぐ。自らの役割を理解しているからこそ、本塁打は捨てる。

強い打球と長打を求めた昨季は打率・２３２と失速。「昨年はスタイルを変えようとして失敗してしまった。（今季は）長打を狙いに行くことなく、出塁することを目標にコンパクトで良い打撃ができた」。派手さはなくとも勝利に貢献する。安定感のある打撃と堅実な守備でチームを引っ張っていく。